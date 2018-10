Simona Ventura a La Pupa e il Secchione 3? Novità sul ritorno del programma

La Pupa e il Secchione, Simona Ventura conduttrice della terza edizione?

Simona Ventura potrebbe essere la nuova conduttrice de La Pupa e il Secchione. Ritornerà alla luce nel 2019 un vecchio programma televisivo che nessuno ha dimenticato. E come si potrebbe mai dimenticare un “esperimento sociale” di questo tipo? I primi conduttori sono stati Enrico Papi e Federica Panicucci. Paola Barale ha preso il posto di quest’ultima nella seconda edizione. Non c’è due senza tre? E al timone della terza potrebbe esserci lei, Simona Ventura, che ha dimostrato ancora una volta di essere una professionista con Temptation Island Vip. Un successone!

Simona Ventura ha detto sì a La Pupa e il Secchione?

Vita lavorativa e vita privata al top per la Ventura, che adesso potrebbe accettare una nuova esperienza televisiva. Ha dichiarato di non voler più condurre L’Isola dei Famosi e di essere invece interessata ad altre trasmissioni: dopo Selfie e Temptation Island, potrebbe essere proprio la Pupa e Il Secchione quel programma in cui la vedremo nuovamente? Spysee.it ha lanciato la notizia e adesso non ci resta da sapere non solo se ci sarà davvero, ma chi la potrebbe affiancare. Enrico Papi sicuramente no, visto che è impegnato con Guess My Age su Tv8.

Simona Ventura tra Temptation Island Vip (versione invernale) e La Pupa e Il Secchione

Tvblog ha invece fatto i nomi di Nicola Savino e Federica Panicucci come possibili conduttori della Pupa e il Secchione 2019. Al posto della Panicucci, ci potrebbe essere invece Federica Nargi, la fidanzata del calciatore Alessandro Matri. Simona Ventura quindi entra a far parte della lista dei papabili conduttori. Magari ci potrebbe sorprendere confermando un’edizione invernale di Temptation Island Vip! E sì, se ne è parlato molto e chissà se non dovesse succedere proprio agli inizi del 2019.