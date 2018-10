Simona Ventura e Gerò stanno ancora insieme: “Facciamo i fidanzatini”

Simona Ventura è ancora fidanzata con Gerò Carraro: le news sulla coppia

Nessuna crisi per Simona Ventura e Gerò Carraro. Stanno ancora insieme, o stanno di nuovo insieme. Insomma, non c’è stata nessuna rottura, anche se pare che le cose siano leggermente cambiate. Ospite al Maurizio Costanzo Show nella puntata del 24 ottobre, in seconda serata, la Ventura ha partecipato a un dibattito sulle provocazioni, ma ovviamente non potevano mancare domande sulla sua vita privata. Soprattutto perché nelle scorse settimane si era parlata di crisi per la coppia. Le news su Simona e Gerò hanno fatto sorridere i fan della conduttrice, che non si è tirata indietro nel rispondere alla domanda di Maurizio Costanzo.

Simona Ventura e Gerò news: “Sono ancora fidanzata”

Quando il padrone di casa ha chiesto a Simona se avesse qualcosa da dire a proposito della sua vita sentimentale, date le voci di crisi che sono circolate, lei ha detto: “Tutto bene, sono ancora fidanzata. Diciamo che in un rapporto di otto anni possono esserci alti e bassi. Abbiamo deciso di fare i fidanzatini, prenderci un aperitivo. Trovare nuovi stimoli”. Nessuna crisi insomma, qualche problemino c’è stato ma ci sono anche i sentimenti e questi li hanno tenuti insieme. Effettivamente, che non si fossero del tutto lasciati era chiaro dopo che sono stati visti insieme nel privato, ma oggi ne abbiamo avuto la conferma.

Oltre a confermare di essere ancora fidanzata con Gerò, Simona Ventura si è sfogata da Costanzo su un periodo non facile in ambito lavorativo. Lo stesso Maurizio ha tirato in balle persone che avrebbero fatto in modo di non far lavorare Simona, e lei ha detto: “Nomi non ne faccio. Tanto la cosa è andata a finir male. Sono anni che persone hanno fatto por**te per non farmi lavorare ma io ho lavorato lo stesso. Alla fine della fiera sono contenta così”.