Simona Ventura e Gerò Carraro si sono davvero lasciati? Qualcosa non quadra

È finita davvero tra Simona Ventura e Gerò Carraro? Dopo la notizia della loro separazione i due si mostrano insieme sui social

La notizia riguardante la presunta crisi tra Simona Ventura e Gerò Carraro è rimbalzato da un sito web all’altro nelle ultime ore. Come riportato dal settimanale Chi, difatti, pare che la coppia abbia deciso di prendersi una pausa e, quindi, di stare separati per un po’. Secondo il giornale di Alfonso Signorini, inoltre, la Ventura avrebbe addirittura cambiato casa, trasferendosi in un’altra dimora senza il suo compagno. Gli utenti più attivi sui social, però, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa ieri sera. Simona Ventura, nel commentare l’ultima puntata di Temptation Island Vip su Instagram, ha caricato un video dove si mostrava insieme a Gerò.

Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciti veramente? I dubbi dei fan

Ma se Simona e Gerò si sono lasciati, allora, perché ieri sera erano insieme? A rispondere a questa domanda, e a togliere ogni dubbio al riguardo, c’ha pensato allora il giornalista Gabriele Parpiglia che, dopo aver lanciato lo scoop sulla coppia ieri, attraverso i social ha cercato di fare chiarezza su questo punto. Parpiglia, dopo aver pubblicato in anteprima la copertina del settimanale di Signorni, su Instagram si è prestato a rispondere ad una serie di domande inviategli dai suoi follower ieri sera. Tra queste, come già accennato, una riguardava proprio Simona Ventura e Gerò Carraro.

Simona Ventura e Gerò Carraro passato la serata insieme: cosa succede veramente tra i due?

Al giornalista di Chi, di preciso, è stato chiesto: “Se Simona è in pausa col marito come mai sta guardando la puntata (di Temptation Island Vip, ndr) con lui?”. Al fine di fare chiarezza (e confermando in questo modo la crisi tra Simona e Gerò) Parpiglia ha risposto: “Che devono fare? Evitarsi a vita? Al momento è così. Si chiama pausa di riflessione. Due persone possono anche volersi bene e oggi Simona Ventura ha altre priorità da combattere molto importanti. Credo che abbia bisogno di silenzio e serenità”.