Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati: è ufficiale

Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati? La conduttrice sembra ufficialmente single

Simona Ventura e il compagno Gerò Carraro si sarebbero lasciati davvero. Dopo le voci di una crisi che si rincorrevano nei mesi estivi, oggi il gossip torna prepotentemente a far discutere. La conduttrice pare sia tornata davvero single e mancherebbe solamente una sua dichiarazione ufficiale. Dopo dubbi e pettegolezzi, la rivista Chi non ci gira intorno nel numero in edicola domani 10 ottobre: “Simona Ventura ritrova Bettarini ma perde Carraro (che ritrova suo padre)”, si legge sulla copertina. Una frase che allude chiaramente al fatto che Simona si sia lasciata e sia oggi single.

È finita tra Simona Ventura e Gerò Carraro: il gossip

Sfogliando le pagine del settimanale ci si imbatte in un servizio fotografico scattato in occasione del 20esimo compleanno di Niccolò Bettarini, dove erano presenti quasi tutti. C’era e papà Stefano con Nicoletta e mamma Simona da sola, anzi con sua sorella Sara. L’assenza del compagno Gerò Carraro lascia presagire aria di rottura. Simona Ventura sarebbe tornata single dopo la fine della sua relazione e la rivista ne è ormai certa: “Nonostante le smentite di quest’estate dopo la pubblicazione delle foto di lui con un’altra, ora la loro rottura è ufficiale”. La conduttrice è stata impegnata con Temptation Island Vip, che si concluderà questa sera, magari non ha avuto tempo o voglia di smentire o confermare questo tipo di gossip.

Simona Ventura di nuovo single: l’amore con Gerò è finito?

Già questa estate circolavano voci di crisi tra Simona e il suo compagno Gerò. Quest’ultimo era stato fotografato in compagnia di un’altra donna, ma in quella occasione la conduttrice aveva smentito qualsiasi gossip spiegando di conoscere la donna in questione. Ci sarà un motivo anche dietro all’assenza di Gerò al compleanno di Niccolò? Oppure stavolta Simona dovrà ammettere di essersi lasciata con Gerò Carraro?