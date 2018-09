Simona Ventura: la sua reazione alle foto di Gerò in barca con un’altra donna

Simona Ventura, il compagno Gerò in barca con un’altra donna: la reazione della conduttrice

È questo un momento d’oro per Simona Ventura che, sia a livello sentimentale che professionale, pare essere molto appagata. Ieri, però, alcune foto pubblicate nell’ultimo numero di Chi avevano fatto esplodere il gossip su lei e il compagno Gerò. Quest’ultimo, nello specifico, era stato paparazzato in Sardegna in compagnia di un’altra donna, proprio mentre Simona sarebbe stata impegnata nelle riprese della prima edizione di Temptation Island Vip. La notizia, ovviamente, ha fatto subito il giro del web e, in poche ore, è arrivata anche sotto gli occhi di della Ventura che, prontamente, ha subito messo a tacere le male lingue.

Simona Ventura commenta le foto del compagno Gerò in compagnia di un’altra donna: ecco qual è la verità

Come ha reagito Simona Ventura quando, su Chi, ha visto le foto di Gerò in compagnia di un’altra donna? Ebbene, al gossip sul suo conto la conduttrice ha deciso di rispondere con ironia. La stessa, infatti, sul suo profilo Instagram ha condiviso una stories spiegando per bene tutto. La verità? La donna in questione, quella in barca con Gerò, sarebbe l’avvocato di Simona Ventura e il figlio Nicolò. Nessuno scoop quindi, e nessun intrigo amoroso, e se non ci credete, provate ad andare sul profilo di SuperSimo, probabilmente le sue risate e la sua autoironia al riguardo vi convinceranno.

Simona Ventura al timone di Temptation Island Vip: sarà lei la conduttrice della prima edizione

Una grande sfida professionale sta al momento tenendo occupata Simona Ventura in Sardegna. Come in molti già sanno, infatti, Maria De Filippi ha scelto proprio lei per il debutto della prima edizione di Temptation Island Vip che, viste le premesse, pare prospettarsi già un grande successo. Riuscirà SuperSimo a conquistare il cuore del pubblico del piccolo schermo proprio come, prima di lei, ha fatto Filippo Bisciglia nella versione Nip? Staremo a vedere.