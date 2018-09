Simona Ventura, registrazioni Temptation: “Mai avrei pensato che…”

Simona Ventura su Instagram, le parole sulle registrazioni di Temptation Island Vip: “Mai avrei pensato che…”

La conduttrice Simona Ventura, ad ormai qualche settimana dall’inzio delle registrazioni di Temptation Island Vip, esprime il suo pensiero sulla sua nuova avventura. Proprio nelle ultime ore, infatti, ha postato una foto che la ritrae all’interno del villaggio. Lo scatto è accompagnato da un breve pensiero scritto dalla stessa Simona: “Non avrei mai pensato di vivere emozioni così forti.” Con ciò lascia intendere che la sua primissima esperienza come conduttrice del programma ideato da Maria De Filippi sta andando alla grande. Ma per lei o per le coppie protagoniste? Cosa o chi avrà fatto scaturire le mille emozioni di cui parla Simona?

La Ventura si dice felice ed emozionata per il suo lavoro

Tra non molto inizierà la messa in onda di Temptation Island Vip e, dunque, avremo modo di scoprire tutto quello che sta accadendo sull’isola delle tentazioni. Il viaggio dei sentimenti sarà già compromesso per qualcuno? Chi avrà ceduto a trasgressioni e intrighi vari? Ma soprattutto, i famosi falò come saranno stati gestiti da Super Simo? Tra le tante coppie in gioco ricordiamo che è presente anche l’ex marito della stessa conduttrice. Sarà forse stato lui ad aver dato le suggestioni più intense alla presentatrice? Stefano Bettarini, infatti, partecipa insieme alla sua giovane fidanzata Nicoletta Larini (i due hanno 22 anni di differenza) per testare quanto sia forte l’amore che li unisce. Riusciranno a sopravvivere alle trappole d’amore?

Temptation Island Vip a settembre su Canale 5: si scaldano i motori

Con tutti i buoni propositi e le migliori aspettative, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per capire quali sensazioni e forti emozioni starà vivendo Simona Ventura nelle vesti che fino ad ora sono state indossate da Filippo Bisciglia. Come tutti, anche i conduttori hanno delle preferenze e delle rivelazioni da fare su ognuno dei protagonisti. Quale sarà la coppia preferita di Simona in questa edizione? Chissà che non sia proprio quella formata dal suo ex marito e dalla fidanzata!