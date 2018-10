Niccolò Bettarini compie 20 anni: la festa di compleanno dopo la tragedia

La festa di compleanno dei 20 anni di Niccolò Bettarini

Ieri è stato il compleanno di Niccolò Bettarini: la festa dei 20 anni è stata perfetta e la famiglia si è riunita dopo la tragedia di questa estate. Il ragazzo è tornato a sorridere esattamente come ha sempre fatto, ma soprattutto ha avuto accanto i suoi genitori, sorridenti e sereni nelle fotografie. Niccolò ha festeggiato insieme a tutta la famiglia. C’erano mamma Simona, papà Stefano insieme alla fidanzata Nicoletta, poi il fratello Giacomo e la sorellina Caterina (adottata dalla conduttrice). E non potevano mancare zia Sara, la sorella di Simona Ventura, e zia Simona, sorella di Stefano. Una serata che ha fatto senz’altro bene all’umore della famiglia, e anche all’umore di Stefano e Nicoletta dopo le incomprensioni a Temptation Island VIP!

Niccolò Bettarini news: il compleanno in famiglia

Il clima tra Simona, Stefano e Nicoletta è sereno, come abbiamo potuto vedere nel reality show di Canale 5. Tutto è andato come previsto, la festa di compleanno è riuscita e Niccolò ha ringraziato i presenti con un post su Instagram: “Voglio ringraziare tutti per i numerosi auguri, apprezzati tutti dal primo all’ultimo….e super contento di averlo passato con le persone che amo…grazie 🦁❤️ #20 #familyfirst”. Il ragazzo ha pubblicato la foto in cui abbraccia mamma Simona e papà Stefano, che ieri non ha fatto mancare i suoi auguri sui social. Anche Simona Ventura ha scritto un bel pensiero per i 20 anni del suo primogenito: “Sono 20 anni vissuti intensamente. È come essere su un otto volante, tra discese ardite e le risalite, tra grandi rabbie e profonde felicità. Un compleanno diverso dagli altri… Si! Più bello e speciale! Non mollare mai mio impavido Simba #Happybirthday @mr_bettarini, con il tempo capirai tante cose. La tua mamma”.

Come sta Niccolò Bettarini? Finalmente sereno dopo la tragedia

Queste immagini e questo scambio di affetto in famiglia non possono che far piacere anche a tutti coloro che sono affezionati alla famiglia Bettarini-Ventura: Niccolò Bettarini oggi sta meglio, ha festeggiato il suo compleanno con le persone a lui più care e il ricordo della tragedia che lo ha colpito è sempre più lontana.