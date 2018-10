Stefano Bettarini: dedica speciale al figlio Niccolò per il suo compleanno

Niccolò Bettarini compie 20 anni: la dedica speciale del papà Stefano per il suo compleanno

Quello che lega Stefano Bettarini al figlio Niccolò è sicuramente un amore profondo e incondizionato. Per descrivere il sentimento che contraddistingue il rapporto genitore – figlio, ovviamente, le parole non bastano ma Stefano, oggi, a mettere tutto nero su bianco c’ha provato lo stesso. In occasione del ventesimo compleanno di Niccolò, infatti, l’ex calciatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo e tenero messaggio di auguri dove, per l’appunto, ha aperto il suo cuore cercando di spiegare al figlio quello che si prova ad essere un padre orgoglioso e felice.

Stefano Bettarini, il messaggio di auguri per il figlio Niccolò: “Che la vita ti doni tutto quello che desideri”

Sotto una foto che lo ritrae insieme al figlio Niccolò, Stefano Bettarini nel suo ultimo post ha scritto: “Aumentano le candeline… Aumenta la saggezza… Aumenta il mio orgoglio da Babbo! Dopo aver trascorso molto tempo a pensare come farti questi auguri, ho capito che devo solo augurarti di trovare nella vita anche solo un decimo della felicità che mi hai regalato tu! Auguri Nik , che la tua vita ti doni tutto quello che desideri! Tuo per sempre Babbo”. Parole semplici ma che arrivano dritte al punto e che, senza troppi fronzoli, raccontano un sentimento vero e puro: quello di un papà nei confronti del figlio.

Stefano Bettarini criticato sui social dopo Temptation Island: il figlio Niccolò prende le sue difese

Che anche Niccolò Bettarini fosse molto legato a Stefano lo si era capito da tempo. Sui social, infatti, il ragazzo non ha mai perso occasione per ribadire la sua stima nei confronti del padre, tant’è che quando quest’ultimo è stato fortemente criticato dopo Temptation Island Niccolò è stato il primo a prendere le sue difese. Con un lungo commento pubblicato su Instagram, difatti, il figlio di Simona Ventura si era scagliato contro tutti quelli che avevano puntato il dito contro il padre.