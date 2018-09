Temptation Island Vip, Bettarini criticato sui social: il figlio Niccolò sbotta

Temptation Island Vip, Stefano Bettarini fortemente criticato sui social: il figlio Niccolò prende le sue difese

Il popolo della rete si è letteralmente rivoltato contro Stefano Bettarini ieri sera durante Temptation Island Vip. A non essere andate particolarmente giù al pubblico del web, come dimostrano i numerosi commenti lasciati sui sui social, sarebbero state delle affermazioni dell’ex calciatore. “Sii donna, vai a cucinare!” ha esclamato infatti quest’ultimo in riferimento alla sua fidanzata Nicoletta. Quest’affermazione, allora, è stata giudicata da moltissimi retrograda e maschilista e, di fatto, ha messo Bettarini sotto una cattiva luce. Alle numerose critiche ricevute per l’atteggiamento mostrato ieri a Temptation Island Vip, però, lui non ha risposto. A prendere le sue difese, tuttavia, c’ha pensato il figlio di Stefano Bettarini, ovvero: Niccolò Bettarini.

Niccolò Bettarini difende papà Stefano dopo Temptation Island: “È un padre esemplare”

Stefano Bettarini, almeno fino a questo momento, non è ancora intervenuto sui social per difendersi dalla polemica scoppiata sul web dopo la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island. In un lungo commento lasciato su Instagram, come anticipato sopra, è stato però il figlio Niccolò a rispondere alle critiche che da ieri sera stanno arrivando al padre. “La gente giudica, parla e straparla. Le critiche ci stanno ora come sempre, purché costruttive” ha scritto Bettarini junior sotto l’ultima foto postata dal padre “I motivi per cui sparate put…..e dietro una tastiera non vi renderà la vita meno infelice di quanto già lo sia, ma di questo non me ne frega un c….o”.

Stefano Bettarini massacrato sul web, interviene il figlio Niccolò: “Sempre con te babbo”

Il suo lungo sfogo, in fine, Niccolò Bettarini lo ha concluso riconoscendo le colpe del padre ma, comunque, ribadendo allo stesso la sua stima e il suo affetto. “La gente fa errori ma non per questo va classificata subito, soprattutto quando non si conosce chi o di che cosa si sta parlando” ha infatti scritto il ragazzo. Stefano Bettarini? “Oltre che essere un padre esemplare è un uomo con i controc……i. Detto questo, come sempre con te babbo”.