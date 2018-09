Bettarini non si presenta al falò: la frase su Nicoletta sconvolge il pubblico

Bettarini a Temptation Island Vip finisce nel mirino del pubblico: una frase fa infuriare i telespettatori

Stefano Bettarini a Temptation Island Vip finisce nel mirino del pubblico di Canale 5. Sui social sono diversi i telespettatori che non hanno per nulla apprezzato una frase pronunciata dall’ex marito di Simona Ventura su Nicoletta Larini. Stefano, parlando con la tentatrice Sara, rivela che la fidanzata è una ragazza abbastanza viziata e permalosa. Inoltre, Bettarini afferma di essere sempre pronto a portare, ogni giorno, a pranzo e a cena fuori Nicoletta. Ma Stefano sottolinea che la 24enne non lo ringrazia mai. Dall’altra parte, la Larini smentisce questo particolare. La giovane, di fronte alla Ventura, rivela che ha sempre ringraziato Bettarini in varie circostanze. Inoltre, Nicoletta ribadisce più volte di essere una ragazza che proviene da una famiglia benestante e che, dunque, non aveva bisogno di Bettarini per pranzare e cenare fuori. Ma il pubblico si è completamente schierato dalla parte della Larini non appena Stefano fa un’affermazione che non piace, in particolar modo, alle donne.

Temptation Island Vip, Stefano Bettarini: la frase su Nicoletta Larini non piace al pubblico

“Sii donna, inizia a cucinare”, questa è la frase che lascia senza parole il pubblico. I telespettatori si sono subito schierati contro Bettarini, il quale si è più volte avvicinato fisicamente a una delle tentatrici. Proprio questo particolare non è piaciuto a Nicoletta e al pubblico. Ma ecco che la frase da lui pronunciata lo porta completamente nel mirino dei telespettatori. Per molti si tratta, infatti, di una frase che va contro le donne e troppo antica. Sui social non mancano i commenti negativi da parte del pubblico. Molti sono i telespettatori che vorrebbero vedere la Larini lasciare il reality delle tentazioni da sola. “Nicoletta se resti a fianco di uno come Stefano sei la vergogna di tutte le donne”. Questo è uno dei tanti commenti negativi che si leggono sui social.

Stefano Bettarini non si presenta al falò di confronto: il pubblico vuole vedere Nicoletta lasciare sola il reality

Bettarini ha deluso parecchio Nicoletta, che vuole il confronto immediato. L’ex marito di Simona Ventura non accetta la proposta della fidanzata e non si presenta al falò. Nel frattempo, finisce nel mirino del pubblico, soprattutto quello femminile. A detta di molti, la sua è stata “un’affermazione che non dovrebbe essere fatta nel 2018”.