L’ormai ex marito di Ilary Blasi è tornato sul piccolo schermo per La partita del cuore, trasmessa su Rai Due

Francesco Totti è tornato in televisione. L’ex calciatore giallorosso è stato tra i protagonisti de La partita del cuore, l’evento benefico trasmesso su Rai Due mercoledì 7 settembre. Prima di entrare in campo insieme ad attori, cantanti e vecchi compagni di squadra come Gabriel Batistuta, il Pupone ha dovuto rispondere ad una provocazione di Simona Ventura, conduttrice della serata.

“Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto”, ha chiesto la conduttrice Rai con un sorriso. Totti non si è lasciato intimorire dalla situazione e con nonchalance ha replicato: “Sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia”. Lo sportivo ha preferito non aggiungere altro per evitare ulteriore chiacchiericcio sulla sua già complicata situazione privata.

Dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti ha cercato di mantenere un basso profilo. Poche, pochissime uscite mondane, e tanto sole, mare e relax insieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel. In gran segreto, ma neanche tanto, il 45enne ha incontrato la nuova fiamma Noemi Bocchi. Insieme dallo scorso inverno i due sono stati beccati dai paparazzi di Chi in diverse occasioni.

La flower designer dei Parioli ha affittato una casa a San Felice Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia, pur di stare accanto al nuovo amore. I fotografi hanno pizzicato Francesco Totti prima sotto il residence della Bocchi e poi mentre entravano e uscivano, in due momenti differenti ma nel corso della stessa serata, da un ristorante a Terracina, sempre in provincia di Latina.

Secondo i gossip Totti e Noemi usciranno allo scoperto solo quando la separazione da Ilary Blasi sarà effettiva. Separazione che dovrebbe arrivare a breve: in questi giorni gli avvocati delle rispettive parti sono già al lavoro. Si va verso un accordo consensuale e pacifico, per il bene dei tre eredi.

Pare che Francesco Totti abbia espressamente richiesto alla presentatrice Mediaset di evitare interviste in tv – si parlava con una certa insistenza di una ospitata a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin – e di fare il possibile per non alimentare nuovi pettegolezzi e speculazioni.

Il settimanale Chi ha spifferato che la padrona di casa dell’Isola dei Famosi sarebbe pronta ad accontentare le richieste dell’ex marito seppur molto arrabbiata e delusa per il modo in cui è venuta fuori la liaison tra Totti e Noemi, che si sono conosciuti ad un torneo di padel – passione di entrambi – un anno fa.