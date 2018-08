Simona Ventura a Formentera con Gerò prima di Temptation Island Vip

Simona Ventura, relax a Formentera: il bacio con Gerò Carraro

Dopo il triste episodio dell’aggressione al figlio Niccolò Bettarini e prima della conduzione di Temptation Island Vip, Simona Ventura si gode qualche giorno di relax al mare. La conduttrice è stata fotografata dal settimanale Gente a bordo di un gommone a Formentera, in Spagna. Simona Ventura si presenta con gli occhiali da sole e un costume intero, in ottima forma fisica. La Ventura non è sola. Di fianco alla conduttrice c’è, infatti, Gerò Carraro, il suo compagno di cinquantuno anni, più piccolo di lei di due anni. Super Simo si gode la sua estate tra Formentera e la Sardegna in compagnia del suo compagno. Tra i due, infatti, la relazione prosegue a gonfie vele. A dimostrarlo è, soprattutto, una foto dei due che si danno un bacio romantico.

Simona Ventura pronta a condurre la versione Vip di Temptation Island: ecco quando andrà in onda la prima puntata

Su Canale 5 è in onda già il primo promo. Simona Ventura è prontissima per una nuova avventura. Stiamo parlando della conduzione della prima edizione Vip di Temptation Island. Il programma campione di ascolti nella versione classica con Filippo Bisciglia, è pronto a fare il record anche con i personaggi del mondo dello spettacolo. Temptation Island Vip andrà in onda martedì 11 Settembre in prima serata sempre su Canale 5. I fan dell’isola delle tentazioni attendono da tempo la versione Vip del programma destinata ad ottenere dei risultati molto importanti.

Temptation Island Vip: il cast dei famosi dell’isola delle tentazioni con Simona Ventura

I nomi delle coppie famose di Temptation Island Vip sono già state svelate. Tra le coppie ci saranno: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar con Giordano (da Uomini e donne), Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere Walter Zenga, con la fidanzata, Alex Belli e Mila Suarez, Stefano Bettarini, ex della conduttrice Simona Ventura, e Nicoletta Larini. Una prima edizione che si prospetta ricca di sorprese, dunque. Simona Ventura intanto si prepara al debutto e non vediamo l’ora di vederla di fronte al primo falò.