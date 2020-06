Simona Ventura mostra il fisico al mare: “Scelta forte” (Foto)

Simona Ventura si piace così com’è. Contro gli stereotipi e contro la perfezione, oggi ha mostrato una foto del suo fisico al mare. Con orgoglio. Una 55enne bellissima, raggiante, che fa sempre la sua bella figura. Il tempo passa, è vero, ma non è detto che la bellezza sfiorisca. Cambia. E la Ventura è cambiata, rimanendo sempre una donna che non ha nulla da invidiare, fiera di quella che è; una fierezza che deriva dal suo carattere: non si fa abbattere da nessuno, nonostante le critiche feroci non manchino mai e per questa ragione, in questo caldo pomeriggio d’estate, ha deciso di sfidare gli hater pubblicando una foto al mare dove indossa un bikini verde acqua. Sorride all’obbiettivo. È serena. La tranquillità l’ha raggiunta lottando molto ed è arrivata anche grazie a Giovanni Terzi, il compagno che le ha permesso di riscoprire l’amore. Con lui, ci sono tanti progetti in ballo.

Foto fisico Simona Ventura al mare: la conduttrice lancia un chiaro messaggio

Si è mostrata in tutta la sua bellezza ad Alassio, sorridendo in riva al mare. Vuole mandare un chiaro messaggio a tutti coloro che non si accettano e anche agli hater sempre pronti a puntare il dito contro. Sa bene che potrebbe ricevere una marea di commenti negativi, ma non gliene importa un fico secco: “È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un modo ossessionato dall’essere perfetti”. La sua scelta è quella di mostrare il suo corpo. Sa bene che è cambiato nel corso degli anni, ma non se ne vergogna assolutamente… e perché dovrebbe farlo? La stima di sé è sempre alta e nessuno potrebbe mai riuscire a far vacillare la sua autostima. Conquista dopo conquista, accettazione dopo accettazione, a 55 anni suonati la Ventura si sente una donna completa. Vera. Che non ha paura di essere sé stessa e di abbandonare quei filtri che danno la parvenza che la perfezione esista. Un altro personaggio famoso che ha sfidato gli hater è stata Rosa Perrotta, la quale ha parlato di dieta, cambiamenti fisici e gravidanza.

Simona Ventura gossip: la serenità ritrovata oggi con Giovanni Terzi

Si piace così com’è, Simona Ventura: “Sono serena”, ha confessato su Instagram. Giovanni Terzi è sempre con lei e, prima o poi, conosceremo il giorno preciso del loro matrimonio. Ha progetti importanti da portare avanti, piuttosto che “una pancetta da debellare”: raggiunti i 50 anni, ha acquisito una consapevolezza maggiore. Ultimamente Simona Ventura aveva fatto parlare anche per il suo intervento su quello che è successo fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.