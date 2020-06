Rosa Perrotta dieta, cambiamenti fisici e gravidanza: “Cose serie”

Rosa Perrotta ha una forma fisica invidiabile… checché ne dicano! E sono tanti coloro che, mossi da chissà quale motivazione, si riversano sul suo profilo Instagram per muovere critiche cattive contro di lei. Cos’è successo questa volta? Un hater le ha detto che è troppo magra, non lasciandosi andare a dolci parole, esagerando eccessivamente nei toni e nei contenuti; l’ex tronista di Uomini e Donne non ha lasciato correre, sottolineando che certi argomenti delicati non dovrebbero essere trattati in quel modo barbaro, senza alcun tipo di rispetto. In Italia e nel mondo c’è gente (bambini, ragazzi, adulti e anziani) che soffrono per il proprio aspetto fisico, che hanno dovuto percorrere un percorso irto di difficoltà per sconfiggere disturbi alimentari e altre problematiche legate a una mancata accettazione di sé (resa più grave dalle cattiverie della gente). Rosa Perrotta è una donna forte, non si fa di certo distruggere da alcuni commenti contro di lei, ma ha detto la sua per lanciare un chiaro messaggio. Con la speranza che non vengano affrontati temi di quel tipo con fin troppa leggerezza, solo per far soffrire il prossimo.

Fisico Rosa Perrotta: troppo magra? Post-gravidanza e argomenti delicati

Dopo le immotivate critiche al suo seno, Rosa Perrotta ha dovuto rispondere anche a chi le ha detto di essere esageratamente magra, prendendola palesemente in giro. È sotto gli occhi di tutti che l’ex tronista è una bellissima ragazza (soprattutto sotto gli occhi degli hater!) e che alcuni attacchi risultano fuori luogo. Lei non può proprio far passare alcuni messaggi sbagliati: “Ca…te che alludono ad argomenti seri non posso accettarle”. La Perrotta si è arrabbiata parecchio (com’è giusto che sia) e ha spiegato che è ritornata al suo peso forma. In effetti, su Instagram, si può notare bene che sfoggia sempre un fisico perfetto (e lo era anche durante la sua gravidanza, visto che ogni neo-mamma emana una bellezza straordinaria). Lo ha voluto spiegare, per evitare ulteriori pettegolezzi: “Sono tornata più o meno come ero prima della gravidanza. Sono sempre stata magra e in salute”.

Dieta Rosa Perrotta: perdita di chili dopo la gravidanza

Ha messo su dei chili durante la gravidanza, e questo non deve sorprendere: “Mi ha fatta cambiare fisicamente per un periodo”. Gli attacchi al fisico di Rosa Perrotta non hanno alcun senso: con tanti esercizi in palestra e una dieta che segue con attenzione, è riuscita a raggiungere in men che non si dica il suo peso forma. Ovviamente non rinuncia a dei peccati di gola con Pietro Tartaglione! Cosa sappiamo di loro e del matrimonio? I fan aspettano ancora il giorno delle nozze, che è stato rimandato per diverse ragioni.