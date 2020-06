Rosa Perrotta, hater: “Seno arriva alla pancia” (foto). Ira dell’ex tronista

Rosa Perrotta non ci sta e ribatte agli haters colpo su colpo. Di recente, l’ex tronista di Uomini e Donne, neo mamma di Domenico (frutto d’amore avuto dal futuro sposo Pietro Tartaglione), ha pubblicato una serie di fotografie su Instagram, in cui è apparsa con una canottiera. I più attenti hanno notato che la giovane madre, per il book, non ha indossato il reggiseno. Nulla di volgare, nulla di nulla a dir la verità. Eppure qualche leone da tastiera ha iniziato a criticarla, con commenti denigratori e affermando che il “seno le arriva alla pancia”. Parole che Rosa ha mal digerito e su cui ha voluto replicare, parlando, giustamente, di “pena e pochezza”. Al suo fianco molti fan, che hanno condannato senza se e senza ma le esternazioni poco felici sulla sua forma fisica.

Rosa Perrotta: “Provo imbarazzo”

La Perrotta ‘irata! L’ex tronista, sempre riferendosi ai commenti sulla sua forma, ha scritto di “provare imbarazzo” nei confronti di chi ha espresso pensieri tanto tristi. E di averne provato ancora di più per coloro che hanno piazzato dei like alle suddette esternazioni. Infine ha bannato, vale a dire cacciato, dal suo profilo gli odiatori. “Abbiamo dedicato abbastanza tempo a questi soggetti”, ha affermato rivolgendosi ai propri fan, spiegando poi di voler dare spazio solo alle persone che realmente la seguono e che non bazzicano sui suoi post soltanto per farle critiche alquanto opinabili (per usare un eufemismo). Ah, piccola nota redazionale: Rosa è una meraviglia, ma quali ‘penzoloni’. Certo qualcuno, purtroppo, l’invidia proprio non riesce a tenerla a bada.

Pietro e Rosa, la favola continua

Pietro Tartaglione e Rosa si sono conosciuti a Uomini e Donne. Da allora non si sono più lasciati. Anzi hanno deciso di mettere su famiglia con l’arrivo del piccolo Domenico, per tutti Dodo. Nel futuro prossimo della coppia c’è il progetto delle nozze. A onor del vero, il matrimonio è stato pianificato da tempo. Poi però i due, per via della gravidanza e del primo figlio, hanno preferito rimandare, per organizzare l’evento con più calma. Ora si è messo di mezzo il coronavirus. Insomma, c’è da attendere ancora un pochino ma è certo che prima o poi i fiori d’arancio arriveranno in casa Tartaglione – Perrotta. Auguri!