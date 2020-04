UeD Rosa Perrotta, passione senza fine con Pietro: parla l’ex tronista

UeD Rosa Perrotta, passione senza fine con Pietro Tartaglione: parla l’ex tronista

Come stanno Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne sta benone. Diventati genitori lo scorso luglio (è nato il piccolo Domenico, già ribattezzato Dodo), l’ex tronista e l’ex corteggiatore sono sempre innamoratissimi. Qualcuno nelle scorse settimane, per delle frasi di Rosa mal interpretate, aveva insinuato che ci fossero dei problemi. Più nello specifico dei piccoli ‘qui pro quo di letto’. In realtà la Perrotta aveva semplicemente detto che, come quasi sempre accade dopo un parto, le situazioni squisitamente intime dovevano un attimo riassestarsi. Infatti non c’è mai stata alcuna burrasca seria nella coppia. Nelle scorse ore ne ha dato testimonianza una volta di più la stessa Rosa.

“Sei bellissima Rosa”, scrive la Perrotta su Instagram, mettendo nero su bianco le parole rivoltele dalla sua dolce metà. “Ogni volta che me lo dice mi vengono i brividi, mi fa un effetto strano – prosegue – E me lo dice da tre anni, forse tutti i giorni. Anche quando non lo sono, anche quando non ci credo… Quando non sono come in questa foto”. Lo scatto a cui si riferisce la ritrae truccata, ‘tirata a puntino’. “Quando sono struccata, stanca, ingrassata, triste, sfatta. ‘Sei bellissima Rosa’. ‘Smettila’. ‘Smettila tu, sei stupenda Rosa’. Pietro mi ha insegnato che chi ti ama veramente ti tutela e ti protegge dagli altri, e anche da te stessa, alle volte.” Infine chiosa: “L’amore per me porta il suo nome.”

UeD Rosa: date alla Perrotta quel che è della Perrotta

Rosa ha poi risposto ad alcuni commenti dei suoi fan. A chi le ha detto di essere fortunata ad avere un uomo come Tartaglione al suo fianco, ha risposto che in realtà non è così. Nel senso che non è fortunata “perché l’amore una se lo sceglie”. Insomma, dalla serie date alla Perrotta quel che è della Perrotta.