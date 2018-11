Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati davvero: il video su Instagram

Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati, stavolta è ufficiale: la coppia ha annunciato la rottura

Da un mese si parla di crisi tra Simona Ventura e Gerò Carraro. Si sono lasciati davvero, oggi possiamo affermarlo con certezza. Pochi minuti fa la conduttrice ha pubblicato un video su Instagram in cui annuncia insieme all’ex compagno la fine della loro relazione. Simona e Gerò hanno confermato di essersi lasciati, ma non prima di essersi presi del tempo per tentare di salvare il rapporto. Ci hanno provato, ma evidentemente qualcosa deve essersi rotto in modo definitivo, anche se hanno mantenuto la stima e l’affetto reciproco. Non hanno affidato a nessun settimanale l’esclusiva, ma hanno scelto un metodo diretto per comunicare al pubblico di essersi lasciati: Simona e Gerò hanno registrato un video insieme.

Il video di Simona Ventura e Gerò Carraro: “Abbiamo deciso di interrompere”

“Le grandi storie d’amore si possono definire tali perché dopo la loro fine rimane il rispetto. Un rispetto dovuto a un bel percorso, a tanti momenti condivisi e a una storia bella come la nostra, no?”, così ha iniziato a parlare Simona nel video su Instagram in questione. A confermare in modo più diretto la fine del rapporto è stato Gerò: “Abbiamo deciso di interrompere la nostra storia d’amore. Sapendo benissimo della stima e di tutto ciò che terremo per sempre nei ricordi, di tutto quello che è stato. Assolutamente”. Le parole scelte per fare questo annuncio ufficiale, a distanza di un mese dalle prime voci di crisi, e il fatto di mostrarsi insieme, sereni in video servirà a non far ricamare sui motivi per cui si sono lasciati.

Simona Ventura e Gerò si sono davvero lasciati: la fine di un amore

Al Maurizio Costanzo Show, Simona aveva detto che stavano facendo i fidanzatini, un modo per ritrovare il rapporto perduto forse. Ma oggi sembra non ci siano riusciti. Nel video su Instagram, Simona e Gerò si sono lasciati con un bacio a stampo e dicendosi di volersi un gran bene. Come sottofondo alle foto di coppia c’era Sei nell’anima di Gianna Nannini.