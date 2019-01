Simona Ventura e Bettarini, famiglia allargata: il messaggio che piace

Simona Ventura e Stefano Bettarini, famiglia allargata: con Nicoletta Larini e Giovanni Terzi sono una squadra

Simona Ventura, Stefano Bettarini, Nicoletta Larini e Giovanni Terzi sono riusciti a instaurare un rapporto molto forte in questi ultimi mesi. La nota conduttrice ha chiuso definitivamente la sua relazione con Gerò Carrara, in modo abbastanza pacifico. Ora super Simo sta vivendo una storia d’amore che l’ha completamente travolta. A confermarlo è lei stessa, attraverso un’intervista su Oggi. La conduttrice di Temptation Island Vip dichiara di essere innamorata pazza di Giovanni. Nel frattempo, a Mattino 5 c’è chi sa con certezza che i due sono pronti ad andare già a convivere. La loro relazione è stata presa bene anche dall’ex della Ventura, Stefano. Tutti insieme hanno trascorso le vacanze, in compagnia anche dei figli. Ed ecco che ora spunta un messaggio social condiviso da entrambe le coppie. Il primo a pubblicare questo importante messaggio è Bettarini, felice di essere riuscito a costruire finalmente un rapporto sano con la sua ex moglie e anche con il suo attuale compagno. Già a Temptation Island Vip, i due genitori avevano fatto intendere di essere in ottimi rapporti. Anche la stessa Simona aveva fatto notare di essere contenta di vedere Nicoletta a fianco di Stefano.

Simona Ventura e Bettarini di nuovo uniti: il messaggio condiviso sui social

“Squadra che vince non si tocca”, questa è la frase scritta da Stefano sui social, che accompagna la foto di quattro mani: la sua, quella di Nicoletta, di Simona e di Giovanni, una sopra l’altra. Poco prima la Ventura aveva condiviso un’immagine simile con la sua mano e quella di Terzi, facendo un’importante dedica a quest’ultimo. Ed ecco che il post pubblicato da Stefano, è stato poi prontamente ricondiviso da Nicoletta, Simona e Giovanni. Un bellissimo gesto quello delle due coppie, che confermano anche questa volta di essere una “squadra”.

Simona Ventura serena e felice insieme a Giovanni Terzi

Intanto, Simona appare come una donna soddisfatta e serena da quanto sta insieme a Giovanni. La nota conduttrice è follemente innamorata di Terzi. Ma questa non è l’unica dichiarazione che fa attraverso l’intervista su Oggi. Infatti, super Simo rompe il silenzio anche sulla fine della sua relazione con Gerò: “La relazione con Laura durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi”.