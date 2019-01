Simona Ventura rompe il silenzio sul nuovo fidanzato: Gerò la tradiva

By

Simona Ventura a ruota libera, l’intervista: silenzio rotto sul nuovo fidanzato Giovanni Terzi (“Sono innamorata pazza”). Gerò Carraro la tradiva

Simona Ventura si confessa e si lascia andare. La ruota gira libera e le chicche piovono. La conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi con cui ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale, parlando del suo nuovo fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi, e del suo ex Gerò Carraro. E a proposito di quest’ultimo, seppur non usando toni polemici e rancorosi, ha detto in maniera chiara di essere stata tradita. Ma se si chiude la porta a volte si apre un portone… “Sono innamorata pazza”, dice la conduttrice a proposito del nuovo compagno, conosciuto lo scorso dicembre a casa di amici comuni…

“La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici”

“La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici ma è proprio così. Sono felice, ma anche serena perché io Giovanni siamo uguali, uniti da una storia simile, entrambi siamo genitori separati e ci siamo incontrati mentre stavamo vivendo un momento psicologico identico“, confessa Simona che aggiunge di essere unita a lui anche da “una grande affinità elettiva”. Basta uno sguardo e l’intesa è presto trovata. Ma il bel momento attuale da lei vissuto è fomentato anche da altri fattori. “Sto vivendo un momento d’oro con i miei cari, con il lavoro e con gli amici ritrovati. Tutto torna adesso, anche se in alcuni momenti ho pensato che il periodo nero che ho affrontato non sarebbe finito mai”, spiega la presentatrice che poi passa all’argomento ex.

“La relazione con Laura durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi”

“Non sono una ragazzina, non passo da una storia all’altra con leggerezza: dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi”, afferma la Ventura. “Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice”, aggiunge. Poi però arriva la precisazione che non passa inosservata: “Però la relazione con Laura durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza. Non aggiungo altro perché io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto”.