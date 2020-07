Simona Ventura conduttrice di Lip Sync Battle? Gara fra Vip in playback

Date a Simona Ventura quel che è di Simona Ventura. Cioè un bel programma dove dimostrare – ancora una volta – di che pasta è fatta! Lyp Sinc Battle potrebbe fare al caso suo: uno show tutto nuovo (almeno in Italia) che coinvolge personaggi famosi pronti a darsi battaglia a suon di playback. Per la conduttrice, potrebbe rappresentare un grande ritorno per la nuova stagione Rai. Si sono diffuse indiscrezioni circa un malcontento da parte della Ventura nei confronti delle scelte dell’azienda per cui lavora, ma adesso pare proprio che stia filando tutto per il verso giusto. Una trasmissione, per lei, sarebbe già pronta e potrebbe offrirle il posto che si merita in Tv, dopo programmi che non hanno di certo brillato in termini di ascolti. Le verrà davvero affidato Lyp Sinc Battle? Se la risposta sarà sì, potremmo rivederla su Rai 2; di sicuro non sarà la conduttrice di The Voice of Italy. Anche se mai dire mai! Le sorprese sulle future conduzioni non mancheranno di sicuro.

Lip Sync Battle, Simona Ventura confermata? Voci sul programma dei Vip che cantano in playback

Si sta parlando da tempo di un possibile programma per la Ventura su Rai 2. E adesso pare proprio che questo programma abbia un nome: Lip Sync Battle. Uno show interamente dedicato alla musica, che vede sfidarsi diversi Vip. Il loro compito è quello di fare delle performance – con tanto di coreografia ed effetti speciali – cantando in playback i pezzi più famosi della storia della musica. In America, ha riscosso sin da subito un grandissimo successo; accadrà lo stesso anche in Italia? Il format funziona e senza dubbio arricchirà il panorama televisivo. L’indiscrezione è stata diffusa da BubinoBlog, che ha tenuto a sottolineare che non ci sarà nessun tipo di coinvolgimento della Ventura al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Votazione Lip Sync Battle: curiosità sul programma acquistato anche per l’Italia

BubinoBlog fa sapere che Lip Sync Battle è stato acquistato dalla Ballandi Multimedia per l’Italia. Probabilmente andrà in onda su Rai 2, rete perfetta per uno show del genere, in cui Vip dovranno dimostrare quello che veramente valgono… muovendo le labbra! A votare le varie esibizioni, una giuria di qualità (chissà quali personaggi rivedremo…), il pubblico in studio e quello da casa, al quale verrà affidato il televoto. Oppure si deciderà di optare per altro, anziché il televoto, come succederà con Ballando con le stelle?