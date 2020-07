Simona Ventura: incontro con Signorini e GF Vip? La conduttrice chiarisce

Nei giorni scorsi, dopo la presentazione dei palinsesti Rai, che hanno lasciato poco spazio a Simona Ventura, si è parlato di una presunta delusione di quest’ultima. Non solo: TvBlog ha aggiunto che a breve dovrebbe esserci un incontro tra SuperSimo e Alfonso Signorini per parlare di nuovi progetti. In un baleno si è così diffusa l’indiscrezione di un possibile coinvolgimento della Tigre di Chivasso nel reality della rete ammiraglia Mediaset condotto dal direttore di Chi: il Grande Fratello Vip, che è in partenza a settembre. Qualcuno ha pensato a un possibile ruolo in veste di opinionista per Simona, qualcun’altro si è spinto più in là ipotizzando un suo improbabile ingresso nella Casa più spiata d’Italia nei panni di concorrente. Ebbene, pare proprio che non avverrà né il primo né il secondo scenario.

Simona Ventura sui retroscena degli ultimi giorni che la vorrebbero vicina a Signorini e al GF Vip: “Bufale”

Nella giornata odierna Simona Ventura, tramite i propri profili social, ha pubblicato un bel piatto di mozzarelle, con tanto di didascalia eloquente: “Bufale estive… Un tanto al chilo”. Evidentemente un modo ironico per smentire i retroscena sul suo conto che sono stati divulgati nei giorni scorsi. In effetti pare del tutto improbabile che la conduttrice entri a far parte del team GF Vip 5. Così come sembra improbabile che faccia ritorno a Mediaset dopo le esperienze a Selfie e a Temptation Island Vip. Certo i palinsesti Rai potrebbero averle lasciato l’amaro in bocca – al momento ha la sola certezza di guidare il dibattito che riguarda il documentario Chiara Ferragni Unposted, in onda su Rai2 il 5 ottobre -, ma ciò non significa che abbandonerà in fretta e furia il servizio pubblico. Anche perché le sorprese non sono affatto finite.

Ventura, Isoardi, Cuccarini. Lucio Presta: “I conti si fanno alla fine”

“I conti si fanno alla fine”. La frase non è stata pronunciata da una persona qualsiasi, bensì da Lucio Presta, uno degli agenti televisivi più influenti d’Italia. Il manager ha cinguettato la massima su Twitter riferendosi alle situazioni in Rai delle grandi ‘escluse’, vale a dire Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini e Simona Ventura, appunto. Insomma, è vero che i palinsesti della prima parte di stagione sono stati messi nero su bianco ma prima di arrivare all’estate 2021 c’è ancora molto da fare e da decidere in tv. E le figure messe in panchina oggi, potrebbero essere le protagoniste di domani.