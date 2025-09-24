Simona Ventura avverte: “Al Grande Fratello se mi girano…” e qualcosa non torna

Simona Ventura torna in scena con la nuova edizione del Grande Fratello 19, dal 29 settembre 2025. Prima di iniziare questa esperienza al timone del reality show di Canale 5, la conduttrice dà qualche avvertimento e torna a parlare del cast che ha scelto per intrattenere il pubblico, in una nuova intervista per il settimanale Chi. Attualmente, Super Simo sta vivendo un periodo molto sereno.

Ma allo stesso tempo ci tiene a precisare che “questo non mi renderà meno graffiante”. Anzi, Simona garantisce di essere stata chiamata per essere sé stessa e continuerà a esserlo anche al timone di questo programma. Dopo di che, avverte che se qualche concorrente le farà perdere la pazienza non manterrà affatto la calma, sebbene non sia mai stata una persona troppo agitata: “Non mi sono calmata e, se mi girano, mi girano…”. Allo stesso tempo, la conduttrice precisa di non essere mai stata proprio una scalmanata. Semplicemente, sottolinea di non essere un volto televisivo che segue un copione.

Super Simo va avanti con questa intervista, parlando del cast della nuova edizione del Grande Fratello. Ed è qui che qualcosa non torna:

“Per questo abbiamo formato un cast di persone che non vengono dai social… Il mondo è cambiato, ma abbiamo concorrenti che hanno grande personalità e storie da raccontare, hanno cose da dire…”

Su questo punto, si sono create delle polemiche negli ultimi giorni, con le presentazioni dei primi gieffini. Questo perché a giudicare dai profili social di questi concorrenti sembra che abbiano già un certo seguito e che vengano appunto dai social. Migliaia e migliaia di follower seguono già questi account, ancora prima della loro presentazione. Non si parla comunque di influencer, questo va precisato.

Intanto, la Ventura assicura che i concorrenti scelti hanno delle “storie belle di resilienza” da raccontare. Pertanto, crede che il pubblico si ritroverà di fronte a delle sorprese, con italiani di seconda generazione, che rappresenteranno le varie zone geografiche italiane, da Nord a Sud. Nel frattempo, proprio in queste ore, è nato un mistero su uno dei gieffini scelti e già presenti al pubblico, ovvero Matteo/Jonas Pepe. Sembra che quest’ultimo, magicamente, non faccia più parte del cast. Non resta che attendere per scoprire cosa sta accadendo e chi sono gli altri concorrenti.