Grande Fratello, Ventura ‘fa fuori’ Matteo Pepe? Mistero e reazione di lui

Nasce un mistero a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Che fine ha fatto Matteo Pepe o meglio Jonas? Sembra che il giovane modello e attore non entrerà più nella Casa più spiata d’Italia. Almeno questo è ciò che si evince dagli ultimi dettagli notati dai fan più attenti del reality show di Canale 5. Nel dettaglio, i telespettatori hanno notato che il suo video di presentazione non è più disponibile.

Infatti, è possibile notare che il filmato in questione, a differenza degli altri, è stato eliminato da tutte le pagine social ufficiali del programma. Tramite il link del video, Google riporta: “Oops! Pagina non trovata. Questo contenuto potrebbe non esistere o non essere più disponibile”. Non si sa, dunque, se Matteo, il quale preferisce farsi chiamare Jonas, sia già stato eliminato dal cast ancora prima di iniziare l’esperienza.

E se così fosse, non è noto per il momento se si sia tratta di una decisione presa dalla produzione o dallo stesso modello, che intanto ha avuto una reazione. Nelle scorse ore, sul suo profilo ufficiale di Instagram, Matteo ha condiviso un suo selfie, con una scritta: “Dov’è Jonny?”. Lo sguardo del modello è perplesso. Dunque, pare che neppure lui sappia cosa stia davvero accadendo dietro le quinte della nuova edizione del reality show di Canale 5. A conferma di ciò, Matteo/Jonas aggiunge la canzone “È sparito” di Luca Sepe e Pippo Pelo.

Una reazione ironica, la sua, che però non va a spiegare cosa sta accadendo. A questo punto, si può anche pensare che ci sia stato un errore tecnico da parte di chi gestisce i profili ufficiali nelle varie piattaforme web del programma. Intanto, il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura ha creato delle aspettative fin troppo alte. La conduttrice aveva assicurato e continua a sottolineare che la sua edizione sarà un ritorno alle origini, con persone comuni, scelte solo in base alle loro storie personali. Un po’ come accadeva nelle prime edizioni del reality show.

Eppure proprio su questo punto, che fino a qualche settimana fa entusiasmava i fan del programma, sono nate delle polemiche. I concorrenti che sono già stati ufficializzati pare non siano del tutto estranei al mondo dello spettacolo, tra conoscenze e persino qualche apparizione televisiva. Per questo, vari telespettatori si stanno scagliando contro la Ventura, nella speranza che comunque questi gieffini riescano a regalare spensieratezza e colpi di scena interessanti.