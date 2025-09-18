Grande Fratello: presentati i primi tre gieffini, ma Ventura cade nella bufera

Con grande felicità, Simona Ventura ha presentato i primi tre concorrenti del Grande Fratello 19. La conduttrice, che torna al timone di un programma, per la prima volta in questo reality show, è stata accolta benissimo dal pubblico di Canale 5. I telespettatori sentivano il bisogno di assistere a un rinnovo, a dei cambiamenti. In particolare, desiderano il ritorno alle origini, con persone comuni e sconosciute all’interno della Casa più spiata d’Italia.

E questa è stata una delle promesse della Ventura, che ha assicurato la rivoluzione di questo reality show, portando nel programma concorrenti totalmente estranei al mondo dello spettacolo. Ma a quanto pare, per il pubblico, questa promessa non è stata mantenuta. Andando con ordine, la conduttrice ha presentato con un video, inizialmente, Matteo Azzali. Lui è un pugile, che a causa di un incidente si è ritrovato a lasciare il ring e a continuare il suo lavoro come insegnante.

Fino qui tutto bene, se non fosse per il fatto che Matteo in realtà è già stato in televisione. Infatti, con un camerino tutto suo negli studi di Canale 5, è apparso a L’Isola dei Famosi, per sostenere Giacobbe Fragomeni, il quale poi ha tra l’altro vinto. Un dettaglio, questo, che sui social network già sta facendo discutere, visto che Azzali, sebbene non sia proprio un Vip, ha comunque potuto già respirare l’aria delle telecamere.

Non finisce qui, si va avanti con Anita Mazzotta, una piercer, che lavora nel Veneto in uno studio per tatuaggi e piercing. La ragazza pare non sia mai stata in televisione, ma sembra che abbia delle conoscenze nel mondo dello spettacolo. Infatti, si nota nel suo profilo Instagram qualche like di Manuel Bortuzzo e il ‘segui’ di Luca Daffrè. E, infine, c’è Matteo Pepe, che preferisce farsi chiamare Jonas. Quest’ultimo è un attore e modello.

A quanto pare, forse, è l’unico tra i tre a non avere conoscenze nel mondo dello spettacolo, ma sa già bene cosa significhi stare di fronte a una telecamera. Non stiamo parlando di Vip o di persone effettivamente conosciute in TV, ma il fatto che in qualche modo abbiano a che fare con questo mondo fa già discutere. Il pubblico vorrebbe davvero un Grande Fratello con concorrenti in cui rispecchiarsi, persone comuni scelte solo ed esclusivamente per le loro storie e i loro caratteri, proprio come accadeva nelle prime edizioni.

Mentre si fa polemica, c’è comunque la speranza da parte dei telespettatori che Simona Ventura riesca lo stesso a portare su Canale 5 qualcosa di nuovo rispetto alle ultime edizioni. Insomma, le aspettative sono alte su Super Simo, sebbene siano già iniziate le polemiche!