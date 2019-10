Simona Ventura abbraccia Alessia Marcuzzi: pace fatta a Le Iene

By

Simona Ventura e Alessia Marcuzzi si abbracciano a Le Iene nella puntata speciale dedicata a Nadia Toffa

È ufficialmente tregua tra Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. Le due sono state protagoniste della prima puntata della nuova edizione de Le Iene, quella dedicata all’inviata e conduttrice Nadia Toffa, scomparsa lo scorso agosto. Alla puntata hanno preso parte ben cento persone che hanno lavorato al programma di Italia Uno. Tra queste anche Super Simo, che è stata conduttrice della trasmissione dal 1997 al 2001. Il discorso di commemorazione è invece toccato alla Marcuzzi, tornata al timone dello show lo scorso anno dopo averlo già presentato dal 2001 al 2005. Al termine del discorso la Ventura, in lacrime, ha preso la collega più giovane e l’ha abbracciata forte. Un gesto che è piaciuto molto al pubblico e che ha finalmente sancito la pace tra le due bionde.

Le ultime dichiarazioni di Super Simo su Alessia Marcuzzi

I rapporti tra Simona Ventura e Alessia Marcuzzi si erano raffreddati nel 2016, dopo la partecipazione della prima in qualità di concorrente all’Isola dei Famosi, reality show che la romana conduce su Canale 5 dal 2015. Nel tempo non sono mancate tra le due frecciatine e stoccate a mezzo stampa e tv. Ma di recente la Ventura ha deciso di cambiare atteggiamento e ha speso elogi e complimenti per la conduzione di Alessia a Temptation Island Vip, docu-reality condotto inizialmente da Simona.

La Ventura commenta la Marcuzzi a Temptation Island Vip

“Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip? Non si poteva fare scelta migliore”, ha detto di recente Simona Ventura, che ha lasciato la trasmissione prodotta da Maria De Filippi per tornare in Rai.