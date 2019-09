Temptation Island Vip, Ventura: i retroscena su Bettarini e Marcuzzi

Temptation Island Vip, Simona Ventura in confidenza: i retroscena su Alessia Marcuzzi, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Poi chiama l’ex marito a lavorare con lei

Simona Ventura è raggiante. Il ritorno in Rai l’ha rigenerata, anche se non scorda mai di ringraziare Maria De Filippi e Mediaset che, durante uno dei periodo più difficili della sua carriera professionale, l’hanno accolta a braccia aperte valorizzandola e stimolandola. Nell’intervista recente rilasciata a Chi, SuperSimo è tornata anche su questo aspetto, riservando elogi a Queen Mary e a tutto il suo gruppo di lavoro. Inevitabile che si finisse a parlare anche di Temptation Island Vip, reality condotto proprio dalla Ventura lo scorso anno e appena sbarcato su Canale 5 per la seconda edizione. Edizione presa in pugno da Alessia Marcuzzi, con cui Simona, pochi mesi fa, ha avuto qualche differenza di vedute. Ma oggi è tutta acqua passata. Inoltre la ‘Tigre di Chivasso’ è tornata a parlare di Stefano Bettarini e della sua fidanzata, Nicoletta Larini.

Marcuzzi a Temptation Island Vip? “Non si poteva fare scelta migliore”

Che cosa ne pensa la Ventura di Alessia Marcuzzi a Temptation? “Non si poteva fare scelta migliore“, dichiara, “Trovo giusto che vengano prese persone che sono lì da tanti anni.” L’ascia di guerra è quindi del tutto sotterrata (ricordiamo che Simona non ebbe parole proprio accomodanti per la conduttrice romana durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi). Si fa poi un tuffo nel passato. Un anno fa, nel reality, lei conduceva e una coppia di concorrenti era formata dal suo ex marito Bettarini e dalla sua fidanzata Nicoletta. E fu proprio SuperSimo a consolare la giovane ragazza, disperata per la gelosia provata nei confronti di Stefano. Un momento quasi surreale. “Sono cose che vengono naturali”, afferma la Ventura. Sicura che tutto non fosse già preparato?

“Vedevo che questa ragazza era disperata, la consolerei ancora”

“Ma va, lo rifarei mille volte”, spiega sempre Simona che aggiunge: “Vedevo che questa ragazza era disperata, la consolerei ancora. E poi è un programma che tira fuori anche tanta sofferenza. Comunque, Stefano lì è stato un talismano per me: il programma ha avuto un successo inatteso.” Ah proposito di Bettarini, pare che Simona lo voglia al suo fianco nell’avventura televisiva Domenica Ventura, programma sportivo di Rai 2. “Lo spero, ne stiamo parlando”, ha chiosato la conduttrice.