Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi: Maurizio Costanzo interviene

Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi: l’Isola dei famosi divide le sue conduttrici

Di recente abbiamo visto Simona Ventura e Alessia Marcuzzi lanciarsi delle frecciatine reciproche sui giornali e in tv. La prima, come i ben informati sapranno, in un’intervista aveva dichiarato di non aver apprezzato molto il modo in cui la Marcuzzi aveva gestito il caso Corona – Fogli a l’Isola dei famosi. Ieri, a Verissimo, è arrivata la replica di Alessia che, senza girarci intorno, ha spiegato di aver trovato poco elegante l’attacco della collega. A dire la sua, nell’ultimo numero di Nuovo, è intervenuto anche Maurizio Costanzo che, nella rubrica settimanale che cura per il giornale, ha in qualche modo preso le difese della Ventura (ma l’ha anche invitata ad essere più solidale).

Maurizio Costanzo commenta lo scontro Simona Ventura vs Alessia Marcuzzi: “Queste liti non fanno bene alla nostra televisione”

Le parole di Simona Ventura su l’Isola dei famosi e sul caso Corona contro Riccardo Fogli, che hanno coinvolto Alessia Marcuzzi, sarebbero in qualche modo giustificabili secondo Maurizio Costanzo. La conduttrice, in fondo, ha creato, condotto e portato al successo questo reality in passato e, per tale motivo, al format è molto legata. Su una cosa, però, il marito di Maria De Filippi ha voluto essere chiaro: “È normale che ci sia rivalità nel mondo dello spettacolo […] Queste liti, però, non fanno bene alla nostra televisione e di certo non aiuteranno il programma a sollevarsi. Sarebbe meglio se tra colleghe ci si consigliasse”.

Maurizio Costanzoo difende Riccardo Fogli e si scaglia contro l’Isola dei famosi: “Una carognata”

Maurizio Costanzo, lo scorso mese, ritrovatosi faccia a faccia con Riccardo Fogli (ospite al Maurizio Costanzo Show), ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà al cantante dei Pooh. Gli attacchi di Fabrizio Corona a l’Isola dei famosi, difatti, sono stati definiti dal conduttore “Una vera carognata”.