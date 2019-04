Riccardo Fogli commosso per Costanzo: “Una carognata, non si fa”

Maurizio Costanzo Show, Riccardo Fogli mantiene la promessa e arriva ospite in puntata

Al Maurizio Costanzo Show, Riccardo Fogli ha intrattenuto il pubblico con i suoi racconti e i suoi più grandi successi musicali. Maurizio Costanzo ha voluto fortemente il cantante ospite dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi, non solo per ciò che è successo con Fabrizio Corona ma anche per questo. Ancor prima della finale dell’Isola, infatti, Costanzo durante la sua trasmissione ha chiesto di potersi collegare con l’Honduras per salutare Fogli. Quest’ultimo era in Palapa e ha ascoltato le parole d’affetto del marito di Maria De Filippi, che poi lo ha invitato nel suo salotto non appena sarebbe tornato in Italia. Fogli ha mantenuto la promessa e stasera era sul palcoscenico insieme a Costanzo. Anche se non è successo subito dopo il suo rientro in Italia, ma anche l’ospitata a Verissimo è slittata e ora capirete perché.

Riccardo Fogli commosso per Maurizio Costanzo: le parole del conduttore dopo l’Isola

Stasera appena Costanzo ha aperto l’argomento Fogli, gli ha detto: “A me sembra che a te abbiano fatto una vera carognata. Ti conosco da 30 anni, te lo dico con l’affetto di 30 anni. Una carognata. Non si fa, manco a uno che sta a Ostia. Non voglio che tu dici niente”. Su queste parole, Riccardo ha trattenuto a stento le lacrime. Aveva un’espressione visibilmente commossa, colpita da ciò che Costanzo aveva detto. E poi ha spiegato: “Ho sofferto molto, ma avevo molto per smaltire. In mezzo al niente. Quello che mi disturba molto, mi chiedo perché, mi chiedo come vendicarmi e urlarlo, è che mia moglie era sola a casa, a soffrire di questo attacco demenziale. Non vuole essere un’offesa, è che non aveva senso. […] Lei è impazzita dal dolore”. Il cantante ha detto che lui e sua moglie Karin sono molto uniti e il tentativo di dividerli non è andato in porto.

Riccardo Fogli svela: “Sono stato male fino a Verissimo”

La sofferenza di Fogli è proseguita per diversi giorni anche dopo il ritorno dall’Isola dei famosi. Ed è per questo che ha saltato la prima ospitata di Verissimo: “Sono stato malissimo. Sono stato male fino a Verissimo. Non riuscivo a uscire dal turbine della sofferenza interiore. Piangevo, ho pianto. Poi ho detto da domani basta, qualcun altro deve piangere al posto mio”. Maurizio Costanzo non ha smesso di fare complimenti a Riccardo Fogli. “Lui è una persona per bene”, ha aggiunto infatti prima di passare agli altri ospiti. Fogli ha anche parlato dell’Isola dei famosi rivelando un retroscena su Bettarini.