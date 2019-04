Maurizio Costanzo punzecchia Bettarini: “Se aboliscono i reality che fai?”

Maurizio Costanzo Show, Stefano Bettarini ospite per parlare dell’Isola dei famosi

Stefano Bettarini era fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show nella puntata di giovedì 18 aprile 2019. Argomento della puntata era la passione, ma il conduttore ha voluto approfondire il tema Isola dei famosi con Bettarini. Ha parlato del reality show anche per la presenza di Riccardo Fogli e Soleil Sorgè sul palcoscenico. Ovviamente, Costanzo non ha potuto fare a meno di sottolineare il fatto che Bettarini sia stato soprannominato l’uomo dei reality show. Ne ha fatti diversi e continuerebbe a farli, non ne ha fatto mistero. Per questo Costanzo era molto curioso di capire meglio questo aspetto e non ha mancato di punzecchiare il suo ospite!

Costanzo punzecchia Bettarini: “Se aboliscono i reality che fai?”

Proprio perché Bettarini sembra essere avvezzo ai reality, Costanzo gli ha detto: “Se aboliscono il genere che fai? Torni a giocare?”. Le risate non sono mancate, da parte del pubblico e dei presenti in trasmissione. La risposta di Bettarini, invece, è stata questa: “Io spero invece che continuino e spero che ci caschino tutti gli anni. Che ogni anno ce ne fosse uno o anche due da fare”. L’ex calciatore, che nella sua precedente ospitata da Costanzo aveva parlato di figli con Nicoletta, ha spiegato di aver accettato di partecipare all’Isola come naufrago perché è un’opportunità lavorativa ben retribuita. “Sarei ipocrita se dicessi che non l’ho fatto per soldi. E ti dirò, non ho sofferto per niente. Ripartirei domani”, ha aggiunto. Costanzo gli ha anche chiesto quando sarà il prossimo reality e lui ha risposto così: “Mi auguro ce ne saranno altri. Credo non si disdegni mai un’opportunità di guadagno così facile”.

Stefano Bettarini rivela un retroscena sull’Isola dei famosi

Bettarini all’Isola dei famosi ha partecipato come naufrago dopo essere stato anche inviato per il reality. L’aver fatto parte della squadra ha fatto sì che da concorrente conoscesse gli addetti ai lavori, tra cui anche i cameraman sull’isola stessa. Nonostante questo, loro non gli rivolgevano parola: “Gli addetti ai lavori mi sorridevano con gli occhi, ma per regolamento non potevano parlarmi. Ho scoperto che da concorrente è tutta un’altra cosa. L’Isola è sempre stato il mio sogno. Mi sono sentito più protagonista facendolo da naufrago”. Insieme a Riccardo Fogli e Paola Barale – che era stata ospite per una notte per Raz Degan – ha sottolineato la professionalità dei cameraman. Fogli infatti ha rivelato su Bettarini: “Io ho scoperto che conosceva tutti quando ci hanno eliminati”.