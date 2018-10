Stefano Bettarini e Nicoletta Larini news dopo Temptation Island: “Figli? Vediamo”

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo Temptation Island parlano di figli

Ultime news su Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo Temptation Island Vip. La coppia è stata ospite al Maurizio Costanzo Show e non sono mancate le domande sulla loro vita privata, ovviamente. I due hanno raccontato come si sono conosciuti e come Nicoletta ha detto ai suoi genitori di essere fidanzata con Bettarini. Lui stesso ha ironizzato sulle preoccupazioni della mamma di Nicoletta in un primo momento: “Comprensibile, la vede con me. Una mamma non è che può stare tranquillissima”. La ragazza ha ribattuto dicendo che sua mamma si è subito tranquillizzata dopo aver conosciuto meglio Stefano. Inoltre, Maurizio ha ricordato che il papà di Nicoletta, Nicola Larini, è un pilota automobilistico italiano.

Stefano e Nicoletta, figli in arrivo? “Il tempo aiuterà a capire”

Maurizio ha chiesto a Nicoletta se desidera un figlio e lei ha risposto così: “Per adesso Stefano figli non ne vuole, per amore accetto. Io accetto. Un figlio a qualsiasi donna piacerebbe averlo”. Bettarini ha preso la parola e ha spiegato meglio la sua posizione: “Io ho già due figli grandi, quindi vorrei un attimino concedermi del tempo per noi. Di correre non c’è bisogno. È iniziata da un anno e mezzo. Vediamo. Il tempo aiuterà a capire. Faccio sempre tutto con molta passione, parto sempre a razzo. Non sono uno che pondera le cose. Mi piace lanciarmi e vivere al momento”. Diciamo che se dovesse consolidarsi il rapporto e diventare ancora più importante, non è detto che Stefano rimanga del pensiero che ha oggi e magari avrà un figlio con Nicoletta.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini news: “Sono innamorata persa”

Infine, c’è stata una vera e propria dichiarazione d’amore di Nicoletta per il suo Stefano, quando ha provato a spiegare come mai si è innamorata di lui: “È difficile da spiegare, è una cosa che prende da dentro. Sono innamorata persa, è l’amore. L’amore ti porta ad accettare tutto. È una passione fortissima”.