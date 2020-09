Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele: il messaggio dell’ex premier

Silvio Berlusconi ha lasciato il San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L’ex premier, quando è uscito dal padiglione D della struttura ospedaliera, ha ricevuto molti applausi da coloro che l’hanno atteso in cortile. Sono diverse le persone che si sono affacciate dalle finestre dei padiglioni che si trovano vicino all’ospedale. Ovviamente Berlusconi è uscito indossando la mascherina. In abito blu e con camicia e cravatta, il leader di Forza Italia ha scelto di parlare pubblicamente, di fronte alle telecamere, del Covid-19. In particolare, Berlusconi ha fatto sapere che questa è stata per lui la prova più pericolosa della sua vita. La condivisione che ha sentito intorno a sé gli ha permesso di superare i momenti difficili, che nei primi tre giorni sono stati tanti. L’ex premieri ha ricordato come ognuno di noi sia esposto al rischio di contagiare gli altri. Pertanto, ha rinnovato a tutti l’appello di essere responsabili. Ora il suo pensiero va, innanzitutto, a coloro che sono ancora ammalati e alle loro famiglie.

Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele: l’ex premier dovrà restare in isolamento

Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele e ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni gli hanno dimostrato vicinanza. In particolare, ci ha tenuto a dire grazie ai rappresentati delle istituzioni – cominciando dal presidente Mattarella – ai cittadini, ai suoi tanti sostenitori e ai suoi avversari politici. Ora l’ex premier dovrà restare in isolamento, pare nella sua residenza di Arcore, fino a quando non risulterà negativo al test Covid-19. Al San Raffaele di Milano, Berlusconi ha trascorso 12 giorni, precisamente dalla notte dello scorso 3 settembre, quando è risultato positivo al Coronavirus. Solo qualche giorno fa, il leader di Forza Italia rivelava che questa è stata per lui la peggiore esperienza della sua vita.

Berlusconi lascia il San Raffaele: l’ex premier invita i cittadini a essere responsabili

Appena uscito dal San Raffaele, Berlusconi ci ha tenuto a divulgare il suo messaggio: “Ognuno di noi è esposto al rischio di contagiare gli altri”. Proprio per tale motivo, l’ex premier raccomanda tutti a essere più responsabili. “Anche questa volta l’ho scampata”, ha proseguito poi Berlusconi. Oltre ciò, il leader di Forza Italia ha pensato bene di dare il suo in bocca al lupo agli studenti che oggi hanno fatto il ritorno a scuola.