Silvio Berlusconi: “Coronavirus? Esperienza peggiore della mia vita”

Continua la lotta di Silvio Berlusconi. Da giorni l’ex premier è ricoverato al San Raffaele di Milano per Coronavirus. Il quadro clinico è migliorato nelle ultime ore e il leader di Forza Italia è intervenuto telefonicamente durante una riunione del gruppo parlamentare alla Camera. Un modo per l’83enne per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute ma pure per mettere in guardia dal temibile Covid-19. Berlusconi non ha esitato a definire il Coronavirus l’esperienza peggiore della sua vita. Per questo Silvio ha invitato a rispettare le regole anti contagio e a utilizzare la mascherina, unico strumento concreto per proteggersi dal Covid-19. Il Cavaliere ha scoperto di essere positivo la scorsa settimana dopo una vacanza in Sardegna. Positivi pure la nuova fidanzata Marta Fascina, con la quale fa coppia fissa da circa nove mesi, e i figli Marina, Barbara e Luigi.

Coronavirus, parla Silvio Berlusconi: come sta oggi l’ex premier

“Si tratta dell’esperienza peggiore della mia vita. È un virus terrificante che non auguro a nessuno, state attenti a tutto e mettete le mascherine. Oggi è un momento di particolare benessere: sono qui, a combattere con voi”, ha fatto sapere Silvio Berlusconi. Durante il comizio di Forza Italia in Valle d’Aosta ha aggiunto: “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Il mio tampone ha una carica virale da record, la conferma che resto il numero uno”. Nel frattempo arrivano notizie positive dal nuovo bollettino diramato dal San Raffaele: “L’evoluzione clinica dell’infezione polmonare si conferma favorevole. Tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti”.

Silvio Berlusconi ha il Covid-19: mistero sul contagio

Negli scorsi giorni qualcuno aveva dato la colpa a Barbara Berlusconi. La figlia di Silvio e Veronica Lario era stata additata come una vera e propria untrice: una situazione che ha parecchio infastidito la business woman. Barbara ha chiarito di aver sempre rispettato le distanze di sicurezze durante le sue vacanze tra Capri e la Sardegna. Nessun party scatenato, nessun strappo alla regola come insinuato da qualche malelingua. Barbara si è pubblicamente lamentata per il trattamento disumano ricevuto e ha chiesto alla stampa maggiore clemenza per una faccenda assai delicata. Tutti i figli di Berlusconi, così come Marta Fascina, si trovano in isolamento domiciliare.