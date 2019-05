Striscia la notizia si occupa di Mark Caltagirone, il compagno di Pamela Prati, e intervista Silvia Toffanin

Non accennano a diminuire le polemiche nate attorno al matrimonio (ormai rinviato) tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Anche Striscia la notizia ha deciso di occuparsi del caso e dopo aver mandato in onda una divertente parodia di quanto accaduto nelle ultime settimane ha cominciato ad indagare sull’identità del promesso sposo della soubrette sarda. Nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 15 maggio Valerio Staffelli ha intervistato Silvia Toffanin per sapere di più dell’aspetto fisico di Marco, il cui identikit è stato effettuato la scorsa settimana a Live-Non è la d’Urso da Cosimo, un imprenditore che ha assicurato di aver conosciuto di persona l’imprenditore edile. Staffelli ha chiesto se l’identikit tracciato da Cosimo è lo stesso delle foto viste dalla Toffanin nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, dove la Prati ha mostrato solo alla conduttrice gli scatti privati dell’uomo che ama.

Silvia Toffanin smentisce l’identikit effettuato da Cosimo

“No, questo sembra più Ridge di Beautiful”, ha osservato Silvia Toffanin a Striscia la notizia, guardando l’identikit che è stato mostrato a Live-Non è la d’Urso. “Ho visto due foto, ti posso dire che ha la barba come la tua, ma brizzolata; non ha gli zigomi marcati alla Ridge, ma più morbidi; è sui 50-55 anni e ha i capelli brizzolati”, ha spiegato la padrona di casa di Verissimo. “Le foto che ho visto sono completamente differenti dall’identikit. Tutta un’altra cosa. Quindi non so quanti Mark Caltagirone esistano”, ha aggiunto la giornalista.

Pamela Prati torna in tv: sarà ospite di Live-Non è la d’Urso

Intanto Pamela Prati si appresta a tornare in tv: dopo l’intervista a Verissimo sarà ospite di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso nella puntata trasmessa in diretta mercoledì 15 maggio.