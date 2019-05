Pamela Prati torna in tv: sarà ospite di Live-Non è la d’Urso

Pamela Prati news: la soubrette ospite di Barbara d’Urso

Pamela Prati torna in tv per parlare del matrimonio rinviato con il compagno Marco Caltagirone. Come annunciato da Barbara d’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, la soubrette sarda sarà ospite di Live-Non è la d’Urso il 15 maggio. Il programma del mercoledì sera di Canale 5 si è occupato per settimane delle nozze più discusse dell’anno e finalmente avrà in studio la primadonna del Bagaglino. Che dopo l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, ha deciso di fare chiarezza pure con la d’Urso, amica e collega da tanti anni. La Prati, come svelato nel promo della nuova puntata di Live, risponderà a tutte le accuse che le sono arrivate dopo l’annuncio del suo fidanzamento.

Pamela Prati replicherà a Cristiano Malgioglio?

Molto probabilmente Pamela Prati a Live-Non è la d’Urso replicherà alle frecciatine dell’amico Cristiano Malgioglio. Il noto paroliere ha sfoggiato nell’ultima puntata del Grande Fratello un abito da sposa, non rinunciando a delle stoccate riguardo al matrimonio che da mesi sta facendo discutere l’Italia intera. Come avrà reagito Pamela allo sfottò di zia Malgy? Inoltre al momento non è ancora chiaro se la Prati si presenterà da sola o accompagnata da una delle sue agenti, Eliana e Pamela, come accaduto la scorsa settimana a Verissimo.

Chi sono gli altri ospiti di Live-Non è la d’Urso

Oltre a Pamela Prati, nella nuova puntata di Live-Non è la d’Urso ci saranno anche Rocco Siffredi e Santiago, il giovane sud americano che sostiene di essere il figlio segreto di Diego Armando Maradona.