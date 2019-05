Silvia Toffanin furia a Verissimo: l’ultima decisione di Pamela Prati

Lite tra Silvia Toffanin e Pamela Prati a Verissimo

Come annunciavano le anticipazioni di Verissimo e le varie indiscrezioni dietro le quinte, c’è stata una vera e propria lite tra Silvia Toffanin e Pamela Prati. La compagna di Pier Silvio Berlusconi non ha apprezzato le ultime news sulla soubrette sarda e tutto quello che è venuto fuori dal matrimonio ormai rinviato con Marco Caltagirone. Silvia è stata una vera e propria furia con la sua ospite: la Toffanin ha assunto un atteggiamento determinato che ha stupito davvero tutti. Non capita infatti spesso di veder l’ex Letterina di Passaparola così agguerrita e arrabbiata. Silvia è indubbiamente una delle conduttrici più dolci e gentili della tv italiana, eppure per il caso della Prati ha deciso di sfoderare un nuovo lato di se stessa, che è stato approvato in toto dal pubblico in studio e da quello a casa.

Silvia Toffanin non crede più alle parole di Pamela Prati

“Non riesco a crederti, è impossibile credere all’esistenza di Mark”, ha sottolineato Silvia Toffanin a Verissimo durante l’intervista a Pamela Prati. E la giornalista è andata letteralmente su tutte le furie quando l’ex soubrette ha lasciato lo studio per ben trenta minuti. La Prati è rientrata mostrando solo ed esclusivamente a Silvia una foto del famigerato Mark Caltagirone e alcuni scatti di Sebastian, il figlio che l’imprenditore edile avrebbe da tempo in affido insieme ad un’altra bambina di nome Rebecca. “Bel ragazzo”, ha replicato Silvia, non del tutto convinta di quello che le ha mostrato Pamela. Quest’ultima ha negato tutte le accuse giunte negli scorsi giorni sul suo conto, tra le quali quella dei presunti problemi economici.

La decisione di Pamela Prati dopo il matrimonio saltato

Assicurata l’esistenza di Marco Caltagirone, Pamela Prati ha annunciato a Verissimo la sua ultima decisione: non parlerà più pubblicamente della sua vita privata. “Il tempo mi darà ragione. Mi sposerò, ma lo farò in maniera privata, visto quello che è successo. E da oggi, quello che farò saranno solo fatti miei”, ha chiarito la prima donna del Bagaglino.