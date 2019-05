Silvia Toffanin sbotta contro Pamela Prati: la soubrette lascia Verissimo

Pamela Prati a Verissimo: prima lascia lo studio poi rientra

Come anticipato da Barbara d’Urso, Pamela Prati è tornata a Verissimo per parlare delle mancate nozze con il compagno Marco Caltagirone. La registrazione dell’intervista è avvenuta giovedì 9 maggio (andrà in onda sabato 11 maggio) e non è andata nel migliore dei modi. Secondo quanto riporta Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo e Nuovo Tv, ci sarebbe stata un’accesa discussione tra la Prati e la padrona di casa, che avrebbe spinto Pamela a lasciare lo studio del programma Mediaset. Stando a quello che scrive il noto giornalista sul suo account Facebook, la Toffanin non avrebbe reagito bene alle ultime news sul matrimonio di Pamela.

Silvia Toffanin arrabbiata con Pamela Prati

“Mi sento presa in giro. Io come Barbara d’Urso. Vorrei crederti con tutta me stessa ma è impossibile, non posso nemmeno credere all’esistenza di Mark Caltagirone”, avrebbe dichiarato Silvia Toffanin durante la registrazione di Verissimo. A quanto pare la conduttrice Mediaset avrebbe chiesto di avere Mark Caltagirone in studio ma l’uomo si sarebbe rifiutato per non firmare la consueta liberatoria che ogni persona deve firmare prima di apparire in televisione. “Ci hanno proposto di avere Caltagirone di spalle. Oppure in videochiamata con Skype. Ma dove siamo? A Dallas? A Beautiful?”, avrebbe sottolineato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. “Vorrei crederti ma è impossibile. Non posso credere all’esistenza di Marco. Abbiamo il numero di telefono? Chiamiamolo”, avrebbe poi chiesto Silvia.

Pamela Prati chiama Marco Caltagirone ma invano

La redazione di Verissimo avrebbe dunque telefonato durante la registrazione a Marco Caltagirone ma l’uomo non avrebbe risposto. “L’unico sbaglio che ho fatto è venire in tv a parlarne. Se ne sta facendo un caso di Stato. Basta col dire che Marco non esiste! Esiste eccome. Ma non sono io che devo obbligarlo ad apparire in tv”, avrebbe dichiarato Pamela Prati, che avrebbe lasciato lo studio per ben 20 minuti. Durante l’intervista sarebbe stata presente pure Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi agente della Prati. Eliana, come scrive Signoretti, avrebbe replicato: “Giuro che Mark esiste. Io dello loro storia non voglio sapere niente”.

Pamela Prati rientra a Verissimo dopo 20 minuti

Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, ha aggiunto nuovi dettagli sulla vicenda. A quanto pare Pamela Prati sarebbe rientrata nello studio di Verissimo dopo 20 minuti e avrebbe mostrato le foto di Marco Caltagirone e i bambini in affido solo ed esclusivamente a Silvia Toffanin. La Prati avrebbe poi dato di nuovo la colpa ai giornalisti per tutto quello che sta succedendo da mesi.