Silvia Toffanin saluta il pubblico di Verissimo con gli occhi lucidi: “Sono onorata”

Verissimo ultima puntata, Silvia Toffanin saluta il suo pubblico e dà appuntamento a settembre

Sabato 25 maggio è andata in onda l’ultima puntata stagionale di Verissimo di Silvia Toffanin. La conduttrice è al timone del programma da ormai tanti anni e la passione che mette in questo lavoro arriva forte e chiara al pubblico. Il contenitore di news e gossip della Toffanin è molto seguito e amato, il pubblico di Canale 5 non perde una puntata, soprattutto quello più affezionato. Nelle ultime settimane, soprattutto, Verissimo ha raggiunto ottimi ascolti in termini di share, grazie alla vicenda di Pamela Prati e Mark Caltagirone, ma anche grazie allo speciale su Amici di Maria De Filippi. Oggi è stata l’ultima puntata, Silvia non entrerà nello studio di Verissimo per almeno tre mesi e i saluti finali erano d’obbligo.

Silvia Toffanin a Verissimo, i saluti finali: “Sono felicissima e onorata”

Al termine di una puntata impegnativa, con la confessione dettagliatissima e sorprendente di Pamela Prati, Silvia ha salutato il suo pubblico. I ringraziamenti non potevano mancare: “Voglio ringraziare prima di tutto voi che ci avete seguito con tantissimo affetto tutti i sabati. Sono felicissima e onorata di potervi tenere compagnia tutti i sabati pomeriggio. Ringrazio tutti gli ospiti che si sono raccontati, sono stati molto generosi nel raccontare alcuni aspetti molto privati della loro vita”. Poi ci sono stati i ringraziamenti alla squadra e lo staff, a tutti quelli che lavorano a Verissimo e ne sono davvero tantissimi. “Per me sono ormai una famiglia”, ha detto Silvia Toffanin con gli occhi lucidi.

Silvia Toffanin, occhi lucidi a Verissimo: “Ci vediamo presto”

Silvia ha trattenuto a stento le lacrime dando appuntamento a settembre con Verissimo. Queste le sue parole al termine di una bella puntata: “Dietro questo programma c’è un grande lavoro, c’è una grande squadra. Ci vediamo a settembre, quindi prestissimo. Con tante sorprese tutte per voi. Grazie mille davvero, ci vediamo presto”. La puntata di oggi si è aperta con un momento emozionante di Francesco Renga ed è proseguita con il racconto toccante del malore di Walter Nudo.