Francesco Renga a Verissimo commosso: il ricordo della madre e le parole su Ambra

Verissimo, Francesco Renga ospite dell’ultima puntata: il bilancio dopo i 50 anni

Francesco Renga a Verissimo ha fatto un bilancio della sua vita. Silvia Toffanin ha iniziato la sua intervista domandando al suo ospite le prime sensazioni da 50enne. Il cantante di Angelo, infatti, ha spento le 50 candeline e si appresta anzi a spegnerne già una in più. Per lui è stato un traguardo affrontato con serenità, ha avuto la sensazione di essere al posto giusto al momento giusto. Renga ha raccontato infatti di sentirsi come prima, sicuramente più consapevole e sereno rispetto a prima. Oggi Francesco Renga sente di aver realizzato tutti i suoi desideri, e ha anche spiegato perché è riuscito a vivere di musica come ha sempre sognato: non ha mai avuto un piano B. A 15 anni sapeva già cosa avrebbe fatto da grande, non aveva alternative.

Francesco Renga ricorda la mamma: “Qualcosa che mi ha lacerato”

C’è stato un momento molto toccante dell’intervista, quando si è parlato della mamma di Francesco Renga, che è venuta a mancare diversi anni fa. Il discorso è nato quando il cantante parlava del rapporto con la sorella gemella: “Mio padre quando va a trovare mia sorella la scambia per mia mamma. Le assomiglia molto. [La sua scomparsa ndr] Per me è stato qualcosa che mi ha lacerato. Una ferita che non si è mai rimarginata. Con i figli ho smesso di essere io figlio, sono diventato genitore e sono stato costretto ad affrontare questa cosa”. Alla mamma è dedicata la canzone dell’ultimo Sanremo, Aspetto che torni. A proposito del brano, ha rivelato una cosa mai detta finora: “Questa cosa non l’ho mai detta. È una canzone che parla di mio padre in prima persona, è lui che in realtà aspetta che torni. Lui ha 90 anni, è malato si Alzheimer e vive in questo suo mondo in cui c’è solo mia madre, ancora adesso”.

Francesco Renga a Verissimo commosso per la madre

La canzone di Sanremo per Francesco è stata la chiusura di un cerchio e si è anche commosso a Verissimo parlandone. Oggi anche lui è genitore, ha quasi la stessa età in cui è scomparsa sua madre (52 anni): “Ho cercato di capire come si sarà sentita lei in quel momento lì”, ha raccontato. Nell’intervista a Verissimo non poteva mancare il rapporto con Ambra Angiolini. I due si sono separati, ma hanno oggi un bel rapporto soprattutto per i loro due figli, Iolanda e Leonardo.

Francesco Renga parla di Ambra: “Stiamo molto bene”

Su Ambra, Francesco Renga ha detto: “Sì, stiamo molto bene. È un momento molto bello. Il volersi bene non è mai stato in discussione. Le cose non sono andate, i motivi possono essere tanti. […] Il fatto che ognuno di noi si sia rasserenato dal punto di vista affettivo ha fatto sì che certe cose non dette, non spiegate si siano assopite. E quindi c’è un rapporto sereno per i nostri figli”. Francesco Renga e Ambra Angiolini non lasciano mai soli i loro figli, quando non c’è uno c’è sicuramente l’altro. Fanno squadra e si sentono senza problemi per parlare dei figli.