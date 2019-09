Silvia Toffanin piange a Verissimo per Mihajlovic: tutto il pubblico in piedi

Silvia Toffanin in lacrime per Sinisa Mihajlovic a Verissimo mentre intervista le figlie a Verissimo

Esordio con le lacrime per Silvia Toffanin. Già nella prima puntata della nuova stagione di Verissimo la conduttrice Mediaset non è riuscita a trattenere la commozione. Del resto era impossibile per chiunque farlo davanti alla vicenda di Sinisa Mihajlovic, l’ex calciatore oggi allenatore del Bologna che da qualche settimana sta combattendo contro la leucemia. La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha invitato nel suo salotto le figlie dello sportivo, Virginia e Viktorija, conosciute al grande pubblico nei panni di concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Silvia, con tatto e delicatezza, ha rimarcato la forza e la determinazione di Mihajlovic e si è emozionata parecchio. A toccare ancora di più la sensibilità della presentatrice e delle altre persone un video che ha raccontato la storia di Sinisa: subito dopo il filmato tutto il pubblico presente in studio si è alzato in piedi e ha omaggiato il serbo con un lungo applauso.

Come sta oggi Mihajlovic: le parole delle figlie a Verissimo

“È stata una notizia che ci ha cambiato la vita. Siamo cinque fratelli, siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù. Sta proseguendo le cure e paradossalmente è lui che dà la forza a noi. Ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi”, hanno dichiarato le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia, a Verissimo. “Sappiamo quanta passione ha per quello che fa. L’aveva promesso alla squadra e continuava a dirlo ai medici che per fortuna gli hanno dato il via libera. Non desiderava nient’altro, ha detto che avrebbe fatto anche un anno di ospedale pur di essere in campo per l’esordio stagionale”, hanno detto Viktorija e Virginia, che proprio all’indomani di quella partita hanno condiviso un toccante messaggio su Instagram.

Silvia Toffanin a Verissimo: l’augurio per Sinisa Mihajlovic

“Sinisa tornerà ad essere un leone come lo è sempre stato”, ha assicurato Silvia Toffanin nella prima puntata di Verissimo.