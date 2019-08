Mihajlovic in panchina nonostante la leucemia: la reazione delle figlie

Viktorija e Virginia Mihajlovic commentano l’ultima scelta del padre

L’ultima scelta di Sinisa Mihajlovic ha stupito davvero tutti. L’allenatore del Bologna, nonostante la lotta alla luecemia, ha scelto di non mancare alla prima partita di campionato di Serie A. Il tecnico si è presentato in panchina, in trasferta, per supportare i suoi ragazzi, che hanno pareggiato 1 a 1 col Verona. Una decisione che nessuno si aspettava visto che da più di un mese lo sportivo si sta sottoponendo a delle cure intensive per sconfiggere la terribile malattia che lo ha colpito di recente. La presenza di Mihajlovic è stata supportata da tutti i tifosi della squadra rosso blu e soprattutto dalle figlie Viktorija e Virginia, che hanno omaggiato il padre sui social network.

Viktorija e Virginia Mihajlovic orgogliose del padre

Le due ex naufraghe dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi hanno prontamente condiviso sui rispettivi account social una foto di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna. Una presa di posizione che è piaciuta molto a Viktorija e Virginia ma anche a tanti tifosi e semplici appassionati di calcio. “Ma come si fa, la grande bellezza”, ha scritto Viktorija, che di recente ha avuto una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. Più lungo il messaggio di Virginia: “Dirti che ti amo è troppo poco. La tua forza, la tua grinta ed il tuo coraggio, nonostante io sia tua figlia, mi rendono ancora oggi la ragazza più orgogliosa di questo mondo. Sei più di un guerriero, sei più di un combattente, sei più di un leone, tu sei “più di ogni cosa”. Quante altre cose ancora vorrei dirti, ma le parole giuste per descriverti, nessuno le ha ancora mai inventate”.

L’allenatore Sinisa Mihajlovic è malato di leucemia

Sinisa Mihajlovic ha svelato la sua malattia lo scorso luglio. In questo periodo l’ex calciatore serbo si sta sottoponendo a delle intense cure presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Prima di presenziare alla partita tra il Verona e il Bologna il tecnico ha preso tutte le precauzioni necessarie per non avere problemi con la terapia.