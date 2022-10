Silvia Toffanin si è commossa oggi a Verissimo ricordando la madre. La forte emozione l’ha investita e travolta anche perché il ricordo c’è stato non in un giorno qualsiasi, ma in occasione del secondo anniversario della scomparsa della mamma. La donna è venuta a mancare il 29 ottobre del 2020, dopo qualche mese di malattia. Era già successo che la conduttrice si emozionasse ricordando mamma Gemma ed è successo anche oggi nel corso dell’ultima intervista della puntata.

Cristina Quaranta stava parlando di sua madre e dell’infarto che ha avuto qualche anno fa. Parlando di lei ha fatto un collegamento con la conduttrice e le ha detto: “Ne approfitto per farti le condoglianze”. Ha spiegato di essersi emozionata per Silvia quando ha perso la madre, anche perché lei può capire le sensazioni avendo perso due papà. A queste parole della sua ospite, Silvia Toffanin ha ricordato la madre: “Oggi sono due anni, mando un bacio alla mia mamma”. Si è commossa, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Gli occhi lucidi e rossi della Toffanin hanno emozionato il pubblico, il gesto per la mamma nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa non ha lasciato indifferente gli spettatori. Silvia Toffanin era praticamente in lacrime. Cristina Quaranta si è scusata più volte, non avrebbe voluto provocare questa emozione nella padrona di casa. Silvia però le ha detto che non doveva scusarsi, ma ha cambiato subito argomento. Ha fatto domande alla sua ospite sull’amore, “Così sorridiamo un po’” ha aggiunto. I suoi occhi erano ancora lucidi, però è riuscita a tornare a sorridere parlando d’amore.

Resta però il gesto per la mamma a Verissimo e la grande emozione che ha provato. Sono trascorsi due anni dal giorno in cui ha perso la cara madre e ogni volta che si parla di lei Silvia non riesce a trattenere la commozione. Ed è molto comprensibile. A fine intervista, Cristina Quaranta sottovoce si è nuovamente scusata tenendo per le mani la conduttrice. Si è sentita in parte responsabile delle lacrime di Silvia Toffanin per la madre. “Ma figurati, stai scherzando”, le ha risposto il volto di Verissimo ringraziandola per le belle parole. In realtà tutto si è trasformato in una occasione per Silvia per ricordare la mamma e mandarle un bacio, come ha fatto. Sempre nella puntata di oggi, inoltre, c’è stato un altro momento di commozione per lei: era molto emozionata e felice per una coppia ospite.