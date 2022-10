Bianca Atzei e Stefano Corti aspettano un maschietto o una femminuccia? Lo hanno svelato oggi a Verissimo! Come tanti futuri genitori, anche loro hanno scelto lo studio di Silvia Toffanin per svelare il sesso del loro primo bebè in arrivo. Bianca Atzei è incinta di sei mesi, entrambi non vedono l’ora che arrivi il giorno del parto perché i mesi si stanno rivelando davvero lunghissimi. La cantante, però, si sta godendo ogni attimo di questo periodo magico che sta vivendo. Lo ha atteso e sognato per tanto tempo: non lo ha detto, ma le si leggeva nei suoi occhi radiosi e gioiosi.

Stefano Corti si è preso subito la scena a Verissimo e ha cominciato a raccontare una serie di aneddoti sulla loro storia d’amore. Si sono conosciuti a un concerto, ma Bianca in un primo momento non voleva saperne. Aveva trovato il suo equilibrio e la sua serenità ed era frenata, non voleva nessuna relazione. Stava bene, ma non è riuscita alla fine ha fatto bene a cedere visto che adesso diventeranno genitori. Ed è arrivato il momento del gender reveal!

Proprio Corti è andato dietro le quinte a prendere una scatola bianca che ha aperto insieme a Bianca. Hanno tirato fuori un orsacchiotto con un nastro azzurro: il primo figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti è un maschietto! C’è stato un aneddoto anche su come lo hanno scoperto. In un primo momento infatti non volevano saperlo, poi non hanno resistito. In realtà a tradirli è stata un’ecografia. Stefano ha raccontato: “Andiamo a fare l’ennesima ecografia. Chiedo alla ginecologa “ma quello è il cordone ombelicale?”. E non lo era”.

Non hanno ancora scelto il nome del figlio, anche se l’impressione è che ci sia già qualche nome in ballo. “Non sveliamo proprio tutto”, ha detto lei frenando il compagno. Hanno però svelato un altro dettaglio: Bianza Atzei e Stefano Corti vorrebbero dare il doppio cognome al figlio. Il matrimonio può attendere! Lei sogna anche i fiori d’arancio, lui vuole aspettare: “Vediamo più avanti, adesso pensiamo a partorire”. Tra una risata e una lacrima di commozione, Bianca ha commentato così: “Posso dire che mi sta regalando la cosa più bella della mia vita, non chiedo altro”.

Silvia Toffanin era molto emozionata per Bianca Atzei, e non lo ha nascosto. Le ha detto di essere molto felice per lei e per il momento che sta vivendo. La cantante ha concluso l’intervista così: “Mi sto godendo ogni momento di questo dono”.