Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo per la storia di Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli a Verissimo piange insieme alla conduttrice Silvia Toffanin

Silvia Toffanin ha mostrato ancora una volta la sua grande sensibilità a Verissimo. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è emozionata mentre intervistava il comico Gabriele Cirilli. Quest’ultimo ha perso da poco la madre Augusta e rivedere le foto della donna ha lasciato il segno. “Scusate, non volevo piangere in tv ma è morta da dieci giorni e io ho pianto poco”, ha ammesso l’ex protagonista di Tale e Quale Show. La Toffanin, che si è commossa davanti al racconto di Cirilli, ha invitato l’uomo a non chiedere scusa e a mostrare senza alcun problema i propri sentimenti. “È stata una grande donna, aiutava tutti”, ha ricordato l’attore, che aveva un rapporto molto stretto con la madre. “Ci sentivamo tutti i giorni”, ha spiegato Cirilli.

Gabriele Cirilli ha ripreso a lavorare dopo la morte della madre

Appena la madre Augusta è scomparsa, Gabriele Cirilli ha cancellato alcuni spettacoli della sua tournee teatrale. Subito dopo ha però ripreso a lavorare, attirando così qualche critica. “Mi hanno detto che è troppo presto ma non capiscono che il dolore non scompare, ti accompagna per tutta la vita. E poi non si può non lavorare”, ha sottolineato l’ex attore di Un medico in famiglia. Ad aiutare Gabriele in questo periodo ci pensa la moglie Maria, vicina all’artista da quando entrambi avevano 14 anni.

Gabriele Cirilli ha sofferto di depressione in passato

La coppia ha un figlio di 18 anni, Mattia. E la moglie è stato un supporto fondamentale per Cirilli, soprattutto quando si è ammalato di depressione. Gabriele non ha mai nascosto di aver patito il “male oscuro” a causa degli alti e bassi della sua carriera.