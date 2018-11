Gabriele Cirilli, è morta la mamma Augusta: grave lutto per il comico

Morta la mamma di Gabriele Cirilli: lutto per il comico di Tale e Quale Show

Un grave lutto per Gabriele Cirilli: è morta la mamma Augusta. Il comico di Tale e Quale Show ha perso uno dei suoi più grandi punti di riferimento e in questo momento può contare anche sull’affetto del suo pubblico, per superare il triste momento. La signora Augusta è scomparsa nella mattinata di ieri, 6 novembre, nell’ospedale di Sulmona. Ma la notizia sta circolando principalmente in queste ore. L’ultimo saluto alla mamma di Gabriele Cirilli c’è stato oggi pomeriggio nella chiesa di San Francesco di Paola, nella città natale del comico. Lui era molto legato a sua madre, che di recente aveva anche partecipato a degli spettacoli di Gabriele a Sulmona.

Lutto per Gabriele Cirilli: è morta la mamma Augusta

La madre di Gabriele Cirilli è scomparsa all’età di 83 anni e verrà ricordata anche per essere stata volontaria della Croce rossa e della Caritas. A causa della morte della mamma, Cirilli ha annullato lo spettacolo “Mi piaci” a Pescara previsto per domani, che verrà recuperato probabilmente nel mese di gennaio. Qualche mese fa, il comico aveva parlato così di sua madre sulla Gazzetta di Reggio: “Mia madre, Augusta, è nata a Scandiano e tuttora ho parenti sparsi nel reggiano. […] Mia madre per lavoro, era impiegata alla Necchi (l’azienda delle macchine da cucire, ndr) venne mandata a lavorare in Abruzzo dove si sposò. Ma dopo settant’anni non ha ancora perso l’accento”.

Gabriele Cirilli ricorda la mamma scomparsa

Per l’ultimo saluto pubblico a mamma Augusta, Gabriele Cirilli ha scelto di pubblicare sui suoi profili un’immagine tutta nera accompagnata semplicemente da un cuore. Anche questo nero però. Probabilmente nelle prossime settimane troverà la forza di spendere qualche parola in più su sua madre. Ma ai suoi fan per il momento va bene così. Alla famiglia Cirilli vanno le nostre più sentite condoglianze per questa perdita.