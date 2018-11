Gabriele Cirilli: il sacrificio della moglie e perché ha lasciato Tale e Quale

Chi è la moglie di Gabriele Cirilli e perché ha lasciato Tale e Quale Show

Tutti ormai si saranno accorti che quest’anno Gabriele Cirilli non è nel cast di Tale e Quale Show. Il comico dopo aver ricoperto molteplici ruoli nel programma di Carlo Conti quest’anno ha deciso in accordo con il presentatore di non esserci. Al settimanale Vero Cirilli dichiara:“Non avrei potuto offrire nulla di nuovo al mio pubblico” . Una decisione sofferta che ha lasciato sorpresi molti telespettatori. Infatti Cirilli era il punto forte del programma, esilarante con i suoi personaggi di settimana in settimana ha fatto ridere tutti. Commenta ancora il comico parlando proprio del pubblico a casa: “Per rispetto nei confronti delle tante persone che mi hanno sempre seguito ho capito che era il caso di fermarsi”.

Gabriele Cirilli festeggia 30 anni di carriera

Un traguardo molto importante per Gabriele Cirilli che festeggia ben 30 anni di carriera. Tanti sono stati i successi e il comico sente di dover ringraziare molte persone a lui care. Innanzitutto la madre:“Senza di lei non avrei fatto questo mestiere. Mi ha sempre sostenuto” e dichiara che fu proprio lei che lo portò nella scuola di Gigi Proietti che gli ha insegnato il mestiere di comico e che ringrazia di vero cuore. Un altro ringraziamento speciale invece lo volge alla sua adorata metà, Maria. “Ha lasciato il suo lavoro per seguire me. È una donna eccezionale” commenta Cirilli.

Gabriele Cirilli grato a Carlo Conti

Ovvio che poi non può mancare un ringraziamento speciale a Carlo Conti, suo amico e persona che stima tanto, infatti di lui Gabriele dice: “Mi è costantemente vicino. È un grandissimo professionista che cura con attenzione ogni dettaglio delle sue trasmissioni”.