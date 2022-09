I funerali della regina Elisabetta saranno seguiti in tutto il mondo e Canale 5, ovviamente, non sarà da meno. L’ultimo saluto a Elisabetta II sarà lunedì 19 settembre 2022, alle ore 12 in Italia – 11 orario locale -. Ci sarà uno speciale del Tg5 a seguirlo? Dovrebbe essere così, ma potrebbe esserci un cambiamento stando a un retroscena dell’ultima ora. Lunedì scorso è andato in onda uno degli speciali dedicati alla regina Elisabetta, quello sull’addio, ed è stato condotto da Cesara Buonamici, volto storico del telegiornale Mediaset.

Tanti hanno trovato Cesara Buonamici perfetta nella conduzione, con buoni risultati in termini di ascolti, perché cambiare? Pare però che proprio Silvia Toffanin sia pronta a farle le scarpe e condurre lo speciale Mediaset sui funerali della regina Elisabetta. A svelarlo è stato Tv Blog. Se da una parte quindi c’è l’esperienza, la preparazione e la calma della giornalista, dall’altra la sensibilità della Toffanin. L’occasione di sicuro richiede una certa compostezza e altrettanta preparazione, visto che è un evento che passerà alla storia.

Per qualcuno dunque sarebbe scontato vedere una conduttrice del Tg5 anche nello speciale sui funerali di Elisabetta II. D’altronde la Buonamici ha condotto anche lo speciale sui funerali del principe Filippo, ad aprile del 2021. In quella occasione in studio c’era anche l’esperto dei reali inglesi Antonio Caprarica, mentre in collegamento da Windsor c’era il corrispondente Federico Gatti.

Tv Blog ha parlato invece di indiscrezioni che “rimbalzano dalle parti di Cologno Monzese” secondo le quali la conduttrice dei funerali della regina Elisabetta potrebbe essere Silvia Toffanin. Sarà davvero sua la voce che narrerà quello che è destinato a essere uno degli eventi più seguiti nella storia della tv? Di sicuro Silvia ha dimostrato nel suo Verissimo – che potrebbe non avere Ilary Blasi – di avere la sensibilità giusta per raccontare anche le storie più delicate. Per il momento, comunque, è soltanto una voce di corridoio: nei prossimi giorni si avrà la conferma su chi curerà la telecronaca di tale evento storico. Potrebbe anche prospettarsi una conduzione a due, oppure una staffetta tra i due volti di Canale 5. Intanto l’appuntamento con questo evento ha fatto slittare la partenza di Uomini e Donne.