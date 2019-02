Silvia Salemi a La Vita in Diretta lancia una frecciatina ai colleghi di Ora o Mai più

Silvia Salemi è stata tra gli ospiti della puntata del 25 febbraio de La Vita in Diretta. Presente in studio in qualità di opinionista, la cantante di A casa di Luca ha detto la sua sulla grande esibizione dei Queen sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles alla cerimonia degli Oscar 2019. Insieme al critico e giornalista Dario Salvatori, la Salemi ha mostrato la sua grande passione per la band inglese e, tra un commento e l’altro, ha lanciato anche un frecciatina ai colleghi di Ora o Mai Più. Infatti quando Tiberio Timperi le chiede quale canzone dei Queen vorrebbe cantare nello show del sabato sera condotto da Amadeus, risponde We Are the Champion. Poi spiega la motivazione: “C’è una parola che mi piace molto che è ‘noi’, ‘we’, che è un po’ l’idea della mia vita. Di unire e la musica deve sempre unire, non creare polemiche”. Il riferimento non è per nulla casuale e la cosa non passa inosservata a Francesca Fialdini: “L’hai buttata proprio lì eh”. “Mi è scivolata”, controbatte Silvia mentre si fa una bella risata.

La Vita in Diretta: Silvia Salemi contro le polemiche di Ora o Mai Più

Il commento di Silvia Salemi a La Vita in Diretta è palesemente rivolto alla piega trash che il programma Ora o mai più sta prendendo. Puntata dopo puntata, infatti, lo show condotto da Amadeus è sempre più caratterizzato da litigi e contrasti. Dalla divisione tra Donatella Milani e Donatella Rettore fino alle accuse di Marcella Bella agli autori e alla produzione del programma, ad Ora o Mai più non sembra proprio che regni l’unione e l’armonia in nome della musica e Silvia Salemi, anche se non è stato detto in maniera palese, sembra criticare tali atteggiamenti. Per lei la musica dovrebbe avvicinare e non allontanare come sta accadendo nello show di cui è protagonista.

Silvia Salemi e la finale di Ora o Mai PIù

Intanto continua l’avventura di Silvia Salemi ad Ora o Mai Più. Così dopo aver inviato il suo messaggio e dopo il quinto posto in classifica della scorsa puntata, la cantante ricorda l’appuntamento con la finale che andrà in onda, rigorosamente in diretta, sabato 2 marzo.