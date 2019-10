Silvia Provvedi si sposa? La confessione inaspettata di Andrea Mainardi

By

Andrea Mainardi matrimonio: il retroscena su Silvia Provvedi

Dopo Andrea Mainardi un altro concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip potrebbe presto convolare a nozze. Stiamo parlando di Silvia Provvedi, la performer de Le Donatella, ormai felicemente fidanzata da circa un anno. La cantante lanciata da X Factor è riuscita a prendere il bouquet che Anna, la neo moglie di Mainardi, ha lanciato nel giorno del suo matrimonio. Una news celata fino ad oggi e venuta a galla solo grazie ad un’intervista dello chef stellato. Un piccolo dettaglio che porta parecchia fortuna: di solito chi raccoglie il bouquet della sposa è poi prossima all’altare. Una situazione non così improbabile per Silvia, che dopo la burrascosa relazione con Fabrizio Corona è oggi felice accanto ad un imprenditore. La Provvedi è pronta a cambiare del tutto vita?

Silvia Provvedi ha raccolto il bouquet della moglie di Andrea Mainardi

“Silvia Provvedi ha preso il bouquet! È stata carinissima: il giorno dopo lo ha simbolicamente donato a tutte le donne non ancora sposate”, ha raccontato Andrea Mainardi al settimanale Mio. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è presentata all’evento, che si è tenuto in Toscana, con la gemella Giulia Provvedi e le amiche Giulia Salemi e Martina Hamdy. Con le quattro anche il modello Stefano Sala, accompagnato dalla neo moglie Dasha. “Ho scelto di invitare qualche amico del Grande Fratello perché è stata un’esperienza intensa, dove ho creato legami forti”, ha ammesso Mainardi, che alla terza edizione del reality show si è classificato al secondo posto.

Silvia Provvedi è felicemente fidanzata dopo l’addio a Fabrizio Corona

Da circa un anno Silvia Provvedi è legata a Giorgio, un imprenditore calabrese che gestisce un noto locale a Milano. “Ha aggiunto alla mia vita comprensione e maturità. Ha 13 anni più di me, ma per fortuna non li dimostra”, ha dichiarato di recente Silvia a Grazia. La sorella Giulia è invece tornata tra le braccia di Gollini, il portiere dell’Atalanta.