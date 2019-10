Andrea Mainardi e Anna sposi, invitati e assenti al matrimonio: la Clerici c’è

Andrea Mainardi e Anna Tripoli si sono sposati, il grande giorno è arrivato: il matrimonio dell’ex gieffino

Il grande giorno finalmente è arrivato: Andrea Mainardi e Anna si sono sposati! Lo chef del Grande Fratello Vip 2018 ha sposato la sua Tripolina, così ha sempre chiamato la sua amata. La data del matrimonio è stata annunciata nel mese di aprile scorso, a Pomeriggio 5. Andrea Mainardi era molto emozionato nel raccontare i primi dettagli del matrimonio con Anna, dicendo che erano indecisi tra la Toscana e la Lombardia per le nozze. Anna sognava l’abito bianco, per cui avrebbero tenuto in considerazione anche una chiesa sconsacrata. Andrea viene da un’altra relazione importante, da cui è nata sua figlia Michelle, ma da quattro anni nella sua vita c’è solo la sua Tripolina. Ma oggi a saltare all’occhio sono anche tutti gli invitati speciali! Sin dalle prime ore del mattino su Instagram sono spuntate storie di ex gieffini che si recavano al matrimonio di Andrea Mainardi e Anna. Però abbiamo notato anche dei grandi assenti.

Matrimonio Andrea Mainardi e Anna, tra gli invitati tanti ex gieffini ma anche grandi assenti

Tra questi ci sono Fabio Basile e Martina Hamdy, mentre Benedetta Mazza non ha potuto esserci. La modella però ha fatto giungere i suoi auguri con una stories: “Anche se non potrò essere presente… con il cuore sono lì! Auguri Andre e Tripolina. Le persone belle come voi che s’incontrano sono una preziosa testimonianza che l’amore esiste e vince!”. Presenti anche Le Donatella e Giulia Salemi, accompagnata dal suo amico Matteo. Nella Casa, Andrea ha stretto una forte amicizia con Walter Nudo, ma anche con Francesco Monte e Stefano Sala. E loro, erano presenti? Stefano e Dasha sì, sono arrivati un po’ in ritardo ma c’erano. Monte non si è visto nelle stories sulle nozze, ma magari altri invitati si aggiungeranno ai festeggiamenti. Walter invece ha postato un bel messaggio di auguri per la coppia, ma pare non fosse presente.

Andrea Mainardi si è sposato con Anna Tripoli: Antonella Clerici presente, Walter Nudo no

Ecco una parte degli auguri di Walter: “Oggi è un giorno speciale per Andrea ed Anna! Oggi celebrano la loro unione! Per il loro straordinario amore, oggi è e sarà sempre ‘The Day’! Che questa unione cristallizzi ciò che il vostro cuore condivide, che l’amore sia sempre la vostra scelta nei momenti difficili”. Chi invece non poteva di certo mancare è Antonella Clerici, che con un selfie su Instagram ha fatto sapere che stava andando al matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli.