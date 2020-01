Silvia Provvedi incinta, gravidanza confermata: la prima foto col pancione

Silvia Provvedi è davvero incinta: il settimanale Chi pubblica le foto col pancione

Ora non ci sono più dubbi: Silvia Provvedi è davvero incinta! È il settimanale Chi, tra l’altro il primo a parlare di questa gravidanza, a confermare il gossip con una foto che parla chiaro e che potete vedere più in basso. L’ex fiamma di Fabrizio Corona è stata pizzicata dai paparazzi in compagnia del fidanzato Giorgio e della gemella Giulia Provvedi. Impossibile non notare il pancione, che cresce sempre più: Silvia ha già superato il quinto mese di gravidanza e la bambina nascerà all’inizio dell’estate. E sì perché pare proprio che si tratti di una bambina, con grande gioia della cantante de Le Donatella.

Silvia Provvedi si sposa dopo la nascita della bambina

Come spifferato da Spy qualche giorno fa, Silvia Provvedi e Giorgio – imprenditore calabrese molto noto a Milano – convoleranno a nozze subito dopo la nascita della bambina. Il matrimonio si terrà a Modena, città dove la performer de Le Donatella è nata e cresciuta. Scelta già la testimone di nozze della sposa: sarà la sorella Giulia Provvedi, attualmente legata al portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini.

Chi è il compagno di Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella

Giorgio, il compagno di Silvia Provvedi, è un imprenditore di 39 anni. I due si sono conosciuti a Ibiza, dove vive il fratello de Le Donatella, qualche settimana prima dell’ingresso delle gemelle al Grande Fratello Vip. Una volta terminato il programma la storia tra Silvia e Malefix – come lo chiamava lei affettuosamente nella Casa più spiata d’Italia – è letteralmente decollata.